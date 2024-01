ASTRO-NETS: rivoluzionare la neurochirurgia con metodi da astronauti

La scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta ha inaugurato il Progetto ASTRO-NETS

La scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Istituto Neurologico Carlo Besta, diretta dal professor Francesco DiMeco, ha inaugurato un’innovativa frontiera nella formazione dei neurochirurghi: il Progetto ASTRO-NETS. Presentato nella biblioteca “Renato Boeri” della Fondazione IRCCS, questo progetto unisce le tecniche addestrative degli astronauti alla preparazione dei futuri neurochirurghi con l’intento di affrontare le situazioni di emergenza con la stessa precisione e prontezza richieste in una missione spaziale.

La conferenza ha visto la partecipazione dell’astronauta Paolo Nespoli, il cui percorso nello spazio è stato fonte di ispirazione per questo approccio rivoluzionario. Al fianco di DiMeco e Nespoli, importanti figure come il dottor Alessandro Perin, Simone De Biase (fondatore della Fondazione Hea), Simone Pozzi (Ceo e Trainer) e Vanessa Arrigoni ( Lead Consultant e Trainer per Deep Blue) hanno contribuito alla realizzazione di ASTRO-NETS.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato, fornire ai neurochirurghi gli strumenti teorici e tecnologici avanzati, come il Simulatore neurochirurgico, per una preparazione completa; dall’altro, creare un hub di conoscenza e di casi studio per un apprendimento dinamico e continuo.

Il programma di formazione, della durata di dodici mesi, coprirà temi cruciali come la comunicazione, il lavoro di squadra, la gestione dei conflitti, l’autocura, la gestione dell’errore umano e i fattori multiculturali. Questi elementi, ispirati all’addestramento degli astronauti, mirano a sviluppare competenze chiave in ambienti ad alto rischio.

Il professor DiMeco ha sottolineato l’importanza di un approccio formativo moderno, che integri la tecnologia più avanzata con un nuovo umanesimo, ponendo enfasi sulle competenze relazionali e comportamentali. Secondo DiMeco, ASTRO-NETS rappresenta una sintesi perfetta tra tecnologia avanzata e umanesimo, trasferendo le esperienze del settore aerospaziale al campo neurochirurgico.

Alessandro Perin, collaborando con Nespoli e Deep Blue, mira a trasferire l’addestramento completo degli astronauti e piloti ai neurochirurghi, standardizzando e armonizzando la formazione medica per garantire una sicurezza del 100% ai pazienti. Nespoli, paragonando la sua esperienza spaziale con quella di paziente, ha evidenziato la necessità di una preparazione professionale accurata per i neurochirurghi, parallela a quella degli astronauti.