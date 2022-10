L’Ospedale San Gerardo diventa Ircss. “Un insieme di eccellenze e professionisti”

Un grande risultato per l'Ospedale San Gerardo di Monza, un traguardo importante per l'intera Regione Lombardia.

Un grande risultato per l’Ospedale San Gerardo di Monza, un traguardo importante per l’intera Regione Lombardia. La Conferenza Stato Regioni, negli scorsi giorni, ha dato l’ìok alla trasformazione in Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) dell’Ospedale San Gerardo assieme Fondazione Mamma Bambino Monza Brianza (FMBBM) e alla Fondazione Tettamanti.

Attilio Fontana: “Decisione tanto attesa quanto opportuna”

Una decisione che ha trovato il consenso entusiasta del governatore Attilio Fontana: “Una decisione – commenta il governatore – tanto attesa quanto opportuna.

Era un obiettivo della nostra azione di governo e grazie all’impegno di tutti i soggetti chiamati in causa siamo riusciti a raggiungerlo. Un riconoscimento che rende merito a una struttura di eccellenza, punto di riferimento non solo della Brianza, ma di tutta Italia. Con il San Gerardo salgono a cinque gli Irccs di natura pubblica in Lombardia”.

Moratti: “Ringrazio il Governo, in particolare il ministro e il viceministro della Salute e il ministro degli Affari Regionali “

“Ringrazio il Governo, in particolare il ministro e il viceministro della Salute e il ministro degli Affari Regionali – ha aggiunto la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – per aver mantenuto l’impegno. Il completamento del percorso che porta a un nuovo Irccs lombardo, pubblico, dopo 40 anni rappresenta un risultato di grande prestigio per la sanità pubblica regionale. Per la Brianza che vede premiata una sua eccellenza, e per l’intero Paese.

La ripresa dell’Italia e della Lombardia dopo la pandemia passa anche dal pieno realizzarsi di queste eccellenze. Per una Sanità sempre più al passo coi tempi dove competenze, innovazione e ricerca possano essere messe al servizio della collettività con qualifiche di altissimo profilo anche nel panorama internazionale”.

Lettino: “Un insieme di eccellenze tra professionisti e protagonisti delle università”

Entusiasta della trasformazione anche Maddalena Lettino, Direttore Unità operativa complessa Cardiologia, ASST Monza, Ospedale San Gerardo: “Gli Irccs aggiungono quello che già abbiamo all’interno dell’ospedale: un insieme di eccellenze tra professionisti e protagonisti delle università”.