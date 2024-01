Fondazione Gimbe: il Nord guida la mobilità attiva, Lombardia in testa. Per la gioia del settore privato

Secondo il rapporto della Fondazione Gimbe, 4,25 miliardi di euro spesi nel 2021, in crescita rispetto al 2020. Ma il Sud arranca

Cresce la mobilità interregionale in Italia: 4,25 miliardi di euro il valore complessivo raggiunto nel corso del 2021, in netta crescita rispetto ai 3,33 miliardi registrati nel 2020. È quanto emerge dal rapporto della Fondazione Gimbe, che pure sottolinea notevoli disparità tra le Regioni settentrionali e quelle meridionali.

Il Nord, infatti, in particolare Lombardia (18,7%), Emilia-Romagna (17,4%) e Veneto (12,7%), si distingue raccogliendo quasi la metà dell’intera mobilità attiva. Altri contributi significativi provengono da Lazio (9,5%), Piemonte (6,8%), Toscana (4,9%) e Campania (4,4%), che insieme attraggono il restante 25,6% delle spese legate a questa forma di mobilità.

L’analisi dei servizi erogati rivela che complessivamente l’86% del valore della mobilità sanitaria è associato a ricoveri ordinari e in day hospital (69,6%), nonché a prestazioni di specialistica ambulatoriale (16,4%). Un ulteriore 9,4% è destinato alla somministrazione diretta di farmaci, mentre il restante 4,6% riguarda altre prestazioni, quali medicina generale, farmaceutica, cure termali, trasporti con ambulanza ed elisoccorso.

Un dato interessante emerso dall’analisi finanziaria, poi, è che oltre la metà degli importi spesi per ricoveri e prestazioni specialistiche, pari al 54,6%, finisce nelle casse del settore privato. Questo si traduce concretamente in 1.727,5 milioni di euro, mentre le strutture pubbliche ricevono un totale di 1.433,4 milioni di euro (il 45,4% del totale). Un aspetto, questo, che pone l’accento sulla rilevanza del settore privato nella mobilità sanitaria, ma che allo stesso tempo solleva questioni riguardo alla distribuzione equa delle risorse e all’accessibilità dei servizi per tutti i cittadini.