Luigi Mazzei a SDN: “Necessario il coraggio di innovare”

Mazzei: "Oggi possiamo pensare a un paziente cardiovascolare che va a casa in terza giornata dopo un intervento"

L’innovazione tecnologica è un elemento imprescindibile per aumentare la capacità del sistema di rispondere alle esigenze di cura dei cittadini. “E’ importante superare la grande difficoltà che si è creata con le carenze di personale che stiamo vivendo. Le proposte e le soluzioni che stiamo ascoltando sono tutte a breve o medio termine”, spiega a True-News.it Luigi Mazzei, General Manager di Edward Lifesciences, intervenuto durante l’ultima edizione di Salute Direzione Nord del 19 maggio.

Il General Manager, a proposito di innovazione sanitaria, cita alcuni esempi in studio in vari paesi europei: “Se parliamo di tecnologie meno invasive, queste permettono di accorciare la degenza. Oggi possiamo pensare a un paziente cardiovascolare che va a casa in terza giornata dopo un intervento. Dobbiamo stimolare l’utilizzo delle tecnlogie”.

Mazzei: “Necessario il coraggio di innovare”

Il coraggio di innovare è per Mazzei la base per poter sostenere la partnership “pubblico-privato e guardare alla sanità da un punto di vista olistico”. “In quest’ottica – aggiunge Mazzei – ci sono meccanismi virtuosi che consentono di acquistare l’innovazione tecnologica dove ce ne sia bisogno”.