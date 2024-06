Liste d’attesa: arriva il decreto legge per ridurle

Accorciare le liste di attesa ed efficentare il Sistema sanitario nazionale. Questi gli obiettivi del Consiglio dei Ministri del 4 giugno. Il Governo presenterà due iniziative distinte: un decreto-legge e un disegno di legge, entrambi volti a migliorare l’efficienza del sistema sanitario nazionale.

Il Decreto-legge

Il decreto-legge introduce una serie di misure per monitorare e gestire le liste di attesa. Tra queste spicca la creazione di una Piattaforma nazionale di monitoraggio, gestita da Agenas, che avrà il compito di fornire dati reali sui tempi di attesa per ogni prestazione, su base regionale. Questa piattaforma mira a facilitare l’interoperabilità con i sistemi regionali e garantire un controllo più efficace dell’accessibilità delle prestazioni sanitarie.

Inoltre, il decreto prevede l’istituzione di un Ispettorato generale di controllo sull’assistenza sanitaria, il quale opererà sotto la diretta supervisione del Ministero della Salute per assicurare la corretta gestione delle liste di attesa da parte delle strutture sanitarie.

Un’altra innovazione significativa è l’introduzione di un CUP unico regionale o infraregionale, che unificherà l’accesso alle prestazioni disponibili sia nel pubblico che nel privato convenzionato. Questo sistema include anche meccanismi di compensazione per i cittadini, qualora le prestazioni non vengano erogate nei tempi previsti.

Il Disegno di legge

Il disegno di legge, contenente provvedimenti economicamente più onerosi, mira a rafforzare ulteriormente l’assistenza sanitaria. Prevede l’aumento della tariffa oraria per il personale medico e permette incarichi libero professionali per gli specializzandi. Inoltre, propone un sistema nazionale per la gestione delle liste di attesa e una cabina di regia, presieduta dal ministro della Salute, per l’elaborazione e la supervisione di un piano nazionale ad hoc.

Tra le altre misure, il disegno di legge punta a incrementare l’erogazione di prestazioni sanitarie direttamente in farmacia, come vaccini ed esami, e introduce premi e sanzioni per i direttori delle strutture sanitarie, incentivando così la responsabilità nella gestione delle liste d’attesa.