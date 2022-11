Lattuada (Otsuka): “Oltre il farmaco, puntiamo alla tutela dell’ambiente”

Spesso, quando si tratta di salute mentale, da parte delle generazioni più adulte si tende a minimizzare il problema. “Il dramma – racconta Alessandro Lattuada, ad di Otsuaka, durante la pauntata del 28 ottobre del “The True Show”, andata in onda su Telelombardia – è che sono anche io tra gli anziani (sorride, ndr). Ma lo stigma è sempre più abbattuto: è più facile parlarne adesso. E questo aiuta, assieme all’impegno delle istituzioni e delle aziende, a migliorare gli strumenti di diagnosi per i giovani pazienti”.

Lattuada: “Guido un’azienda dai valori etici”

I giovani hanno sicuramente una sensibilità più alta nei confronti, non solo del benessere mentale, ma anche verso la sostenibilità ambientale. Che è uno dei temi su cui opera Otsuka. “Guido – prosegue Lattuada – un’azienda giapponese che ha dei valori etici al centro della propria agenda. Come azienda farmaceutica, puntiamo ad andare oltre il farmaco (beyond the pill) ma a tutelare un ambiente sano che significa salute, come sancito anche dall’Onu”.

L’Otsuka Forest Day

A Meda, lo scorso 7 ottobre, si è tenuto l’Otsuka Forest Day, occasione in cui sono stati piantati nuovi 500 alberi. Ed è stato ribadito il concettto di “neutralità carbonica”: “Significa – spiega Lattuada – restituire il debito di C02 è il nostro obiettivo. Un’azienda ha calcolato il nostro impatto sull’ambiente e così abbiamo piantao nuovi alberi per compensazione”.