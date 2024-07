LEA, il ministero pubblica i risultati 2022 del Nuovo sistema di garanzia

Il Ministero della Salute, il 15 luglio, ha pubblicato la “Relazione 2022” che dettaglia i progressi e le sfide del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), implementato per monitorare e assicurare che l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) avvenga in modo uniforme e di qualità attraverso tutto il territorio nazionale.

Nel 2022, regioni come Piemonte, Lombardia, e Veneto hanno mostrato eccellenti performance, superando la soglia di sufficienza in tutte le macro-aree. Tuttavia, molte le criticità significative ancora presenti, soprattutto nelle regioni del Sud, come la Campania e la Calabria, dove si registrano performance sotto la soglia di sufficienza in aree cruciali come la prevenzione e l’assistenza distrettuale.

Il NSG, introdotto con il decreto ministeriale del 12 marzo 2019, rappresenta un cambiamento radicale rispetto alla precedente “Griglia LEA” utilizzata fino al 2019. Quest’ultimo sistema si basava su 33 indicatori concentrati principalmente su prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera. Al contrario, il NSG amplia il quadro di valutazione a 88 indicatori, coprendo non solo queste aree, ma integrandole con nuovi indicatori di contesto e percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA).

La nuova metodologia si avvale di un sottoinsieme di indicatori, detti “CORE”, per valutare in modo sintetico l’efficacia dell’erogazione dei LEA. Questo approccio permette di confrontare i risultati regionali con standard di riferimento predefiniti, offrendo così un quadro chiaro dell’efficienza delle politiche sanitarie regionali. Oltre a ciò, il sistema prevede premi e penalità basati sulla variazione dei risultati nel tempo e sulla loro coerenza interregionale.

I dati del monitoraggio sono pubblicati nella Relazione “Monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia – Relazione 2022”, a cura dell’Ufficio 6 della ex Direzione generale della programmazione sanitaria – Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, del Ministero della Salute.