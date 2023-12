“La Lombardia che vorrei”, Zucconi: “Paziente al centro e digitalizzazione per la sanità”

“La Lombardia che vorrei è una Lombardia dalle aspettative alte, anche sulla Sanità”: lo ha detto ai margini del secondo evento del roadshow “La Lombardia che vorrei” Anna Zucconi, assessore con delega ai servizi sociali, volontariato, sanità e politiche per la casa del Comune di Pavia. “E alle aspettative alte contribuisce il ruolo del territorio pavese.”

Parlando ai margini della convention promossa da Federfarma Lombardia e organizzata da Inrete presso il Palazzo del Broletto di Pavia, Zucconi ha aggiunto che a suo avviso “l’idea di una sanità di prossimità, come quella che in parte è stata implementata in quest’ultimo periodo, deve aver al centro il cittadino e il paziente” deve associarsi “all’elemento della digitalizzazione per avvicinare ulteriormente il sistema ai territori”.