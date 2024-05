La Commissione Europea ha recentemente adottato il primo atto implementativo sul Joint Clinical Assessment dei farmaci. Si tratta di un atto importante per lo sviluppo del regolamento europeo sull’Health Technology Assessment (HTA) dei farmaci e segue l’approvazione del Regolamento (EU) 2021/2282 stabilendo regole, procedure e tempistiche chiare per la valutazione HTA, che procederà in parallelo con la valutazione regolatoria gestita dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA).

Questo atto legislativo rappresenta il primo di una serie di provvedimenti attesi entro la fine del 2024. Si prevede che la collaborazione tra le varie agenzie europee, tra cui AGENAS, giocherà un ruolo cruciale. Due dei prossimi cinque provvedimenti, infatti, saranno dedicati alle attività di Joint Scientific Consultation e di Joint Clinical Assessment, estendendosi anche alle valutazioni di HTA dei dispositivi medici a livello europeo.

Importante sottolineare l’elezione del dott. Marco Marchetti, dirigente della UOC HTA di AGENAS, come vicecoordinatore per i dispositivi medici dal Gruppo di coordinamento degli Stati membri UE sull’HTA (HTACG), avvenuta il 28 novembre a Bruxelles. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno e la leadership delle istituzioni pubbliche italiane, consolidando ulteriormente il ruolo dell’Italia nel contesto europeo e nel sub-investimento del PNRR in telemedicina.

L’adozione di questo atto implementativo è una tappa fondamentale che non solo migliora il processo di valutazione dei farmaci a livello europeo, ma anche rafforza la cooperazione tra gli stati membri, contribuendo così all’armonizzazione degli standard sanitari e alla promozione di un accesso equo ai trattamenti medici in tutta l’Unione Europea.

Qui l’atto di implementazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.