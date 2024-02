IRCCS Lombardia, ecco le nuove nomine di quattro istituti

Il 13 febbraio è stato approvato il decreto che stabilisce i nuovi consigli d'amministrazione per quattro prestigiosi IRCCS della Lombardia.

Questa mossa coinvolge istituzioni di spicco quali l'ospedale Policlinico e il Policlinico San Matteo di Pavia, oltre agli specializzati Istituto Neurologico Besta e Istituto Nazionale dei Tumori.

La composizione dei consigli è frutto di un accordo tra i partiti che governano la regione. Fratelli d’Italia si aggiudica un ruolo di primo piano, con la responsabilità di nominare due presidenti e sette consiglieri. La Lega, da parte sua, avrà un presidente e almeno quattro membri nei consigli, mentre Lombardia Ideale e Forza Italia avranno rispettivamente una presidenza e quattro consiglieri.

Tra le figure di spicco nominate ci sono Marco Giachetti per il Policlinico di Milano e Alessandro Venturi per il Policlinico San Matteo di Pavia, entrambi già ben inseriti nel tessuto gestionale delle rispettive istituzioni. La scelta per la presidenza del Neurologico Besta è ricaduta su Marta Marsilio, preferita all’altra candidata Sonia Madonna, frutto del dibattito interno a Fratelli d’Italia che ha visto la partecipazione attiva della corrente legata a Mario Mantovani.

Per l’Istituto dei Tumori di Milano c’è Gustavo Galmozzi, personalità di lungo corso nel panorama sanitario lombardo, la cui nomina simboleggia la continuità con le politiche sanitarie degli ultimi anni. La sua candidatura ha beneficiato dell’avallo decisivo di Fratelli d’Italia.

Di seguito l’elenco completo delle nomine:

BESTA: Marta Marsilio (presidente); Paolo Boldini, Lorenzo Grillo Della Berta, Bruno Simini.

CA’ GRANDA POLICLINICO MILANO: Marco Giachetti (presidente); Roberto Lino Giuseppe Comazzi, Giorgio Bonassoli, Marina Gerini, Fabio Mosca.

ISTITUTO DEI TUMORI: Gustavo Galmozzi (presidente); Stefano Bolognini, Carlo Lucchina, Sonia Madonna, Simona Tesolin.

SAN MATTEO PAVIA: Alessandro Venturi (presidente); Gianluca Orioli, Massimo Menna, Paola Panzeri, Paola Vilardi.