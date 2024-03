Meloni “cocca” di Biden, una “voltagabbana” per i repubblicani

Perché leggere questo articolo? Il primo storico incontro tra Meloni e Biden si è svolto con un inatteso affetto reciproco. Questo rapporto amichevole ha colto di sorpresa anche i repubblicani americani. Fox News ha dedicato un articolo alla Presidente del Consiglio in cui la critica dichiarandola come “voltafaccia”. Nel frattempo, Salvini continua a mandare dei chiari segnali a favore di Trump, mettendo in una posizione scomoda la presidente. Trump o Biden? Meloni dovrà presto scegliere da che parte stare.

Il primo marzo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente statunitense Joe Biden. I due presidenti hanno discusso di migranti e della guerra a Gaza. “La crisi umanitaria è la priorità numero uno, mentre cooperiamo con tutti gli attori della regione dobbiamo lavorare insieme per garantire passi concreti per garantire la prospettiva di due popoli e due Stati, che è l’unica soluzione di lungo termine sostenibile”. Un incontro storico testimoniato anche dalle foto in cui si mostra particolare simpatia tra i due. Tra le tante immagini spicca quella di Biden che accoglie Meloni con un bacio sulla testa.

La simpatia tra Meloni e Biden sorprende anche i suoi elettori

«Giorgia, mia grande amica», apre così Joe Biden l’incontro alla Casa Bianca. Questo affetto tra i due ha però colto di sorpresa un po’ tutti. Ha fatto storcere il naso non solo a coloro che hanno votato la presidente in patria, che forse si aspettavano un approccio meno arrendevole. Anche i repubblicani statunitensi non sembrano però soddisfatti dall’atteggiamento della presidente Meloni che fino a qualche anno fa mostrava sostegno incondizionato all’ex presidente Trump e che ora invece sembra aver abbracciato approcci più moderati.

“Cocca di Biden e voltafaccia”. Le critiche di Fox News

“Cocca di Biden e voltafaccia“. Fox News non ci va leggero con le critiche a Giorgia Meloni, rimproverando la sua svolta da “anti-globalista a filo-europea“. In un articolo pubblicato il giorno dopo l’incontro dei due presidenti a Washington, il sito ha ampliamente criticato Meloni. “Quando sei in un partito di estrema destra, poi sei il primo ministro di un paese della NATO e vai nello Studio Ovale, non potresti più parlare come stavi parlando“, ha sostenuto il celebre sito filo-repubblicano. “Se si fosse comportata come il popolo italiano l’ha scelta per essere, non sarebbe stata vista neanche lontanamente vicino a Joe Biden“, ha concluso Fox News.

Salvini vs Meloni anche sulla politica estera

Mentre Fox News critica l’operato di Giorgia Meloni nel primo anno e mezzo di mandato, l’alleato e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sembra allinearsi molto di più con i repubblicani statunitensi. Proprio durante la visita di Giorgia Meloni a Washington DC, il Segretario della Lega ha commentato su X i successi elettorali del futuro avversario di Biden alle presidenziali di novembre. “Altri tre passi avanti per il cambio alla Casa Bianca. Da Bruxelles a Washington, cambiamento in arrivo!“, ha twittato. Questo commento ha portato immediatamente ad una risposta di un funzionario della White House che ha replicato con un gelido “No comment”.

Trump o Biden? L’inevitabile bivio di Giorgia Meloni

Questa apparente svolta pro-Biden di Giorgia Meloni e queste tensioni all’interno del governo potrebbero acuirsi nei prossimi mesi. In vista del Super Tuesday, infatti, la vittoria di Trump alle primarie repubblicane sembra essere più vicina. Mentre Salvini ha già preso una sua posizione a riguardo, l’approccio della Presidente del Consiglio pare essere molto più enigmatico e meno scontato. “Ha rinunciato a ogni politica di destra e si è messa a fianco dei globalisti“. Questa la critica di Fox News che la premier dovrà considerare per tornare ad essere apprezzata anche dai repubblicani americani.