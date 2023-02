Intexo Società Benefit premiata “Impresa Vincente” settore Salute

È andato a Intexo Società Benefit il premio “Imprese Vincenti” nel settore Salute, promosso da Intesa Sanpaolo. La cerimonia si è svolta al Maxxi di Roma venerdì 27 gennaio e ha visto l’incoronazione dell’azienda di Mariangela Prada e del suo team. Premiate altre nove eccellenze imprenditoriali italiane in diversi ambiti.

“Imprese Vincenti”: selezionate 140 aziende su 4mila candidate

La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, è articolata in 14 tappe lungo il Paese. E accende i riflettori sui progetti e le ambizioni di ben 140 aziende scelte tra oltre 4mila candidate. Un bacino di 35 miliardi di fatturato complessivi e circa 150mila dipendenti. L’attenzione è stata concentrata sulla reattività imprenditoriale, anche in termini di trasformazione e innovazione, dimostrata dalle aziende selezionate rispetto alla ripresa in atto e alle opportunità offerte dai filoni progettuali del PNRR: Digitalizzazione e competitività; Sostenibilità e transizione ecologica; Turismo e cultura; Innovazione, ricerca e istruzione; Welfare e salute. E proprio in quest’ultimo filone ha trionfato Intexo Società Benefit.

Prada (Intexo): “Supportiamo le aziende medicali nel portare i loro prodotti sul mercato italiano”

“Intexo Società Benefit è una società di consulenza che lavora con le aziende del settore medicale (produttrici di farmaci, dispositivi medici, alimenti ai fini medici-speciali) – ha spiegato Mariangela Prada, CEO & Partner -. Supportiamo questi imprese nel portare i loro prodotti sul mercato italiano. Lavoriamo principalmente con realtà internazionali, offrendo loro supporto tecnico e strategico nella fase di accesso al mercato, la più critica, promuovendo un approccio equo e sostenibile”.

La consulenza, dunque, in un ambito delicato come quello della salute. “Siamo ben consapevoli del fatto che l’obiettivo ultimo del nostro il lavoro è il paziente – ha precisato Prada -: quello che facciamo, e come lo facciamo, impatta infatti direttamente sulla disponibilità o meno di nuove opportunità di cura per i pazienti italiani. Partendo da questa consapevolezza, da qualche anno ci siamo sentiti quasi in dovere di mettere a punto un modello di business innovativo, capace di non fermarsi al solo profitto, ma attento anche a quello che ci sta attorno, ovvero i nostri colleghi, i clinici, i centri di cura, le istituzioni, i pazienti”.

Intexo, prima società di consulenza B-corp nel settore salute

Da qui la volontà di aderire al movimento B-corp, prima società di consulenza del settore salute a farlo in Italia. “Abbiamo vissuto la nostra certificazione come un viaggio per migliorarci sempre di più in questo senso. Essere B-corp significa impegnarsi quotidianamente nel porre attenzione ai temi della sostenibilità, dell’inclusività, della meritocrazia”.

Intexo è poi diventata “società benefit”, prefiggendosi, nel condurre la sua normale attività, anche degli obiettivi di bene comune, quali la trasparenza delle informazioni e il sostegno pro-bono a centri ospedalieri o ad associazioni di pazienti.

E senza dimenticare di valorizzare le proprie risorse umane. “Mettiamo al centro della crescita il nostro team, vero motore innovativo di questa azienda – ha aggiunto Mariangela Prada -. Per questo abbiamo attivato già da qualche anno un piano di welfare a sostegno dei bisogni dei nostri collaboratori e delle loro famiglie. Adottiamo una politica di flessibilità, per facilitare l’equilibrio vita privata-lavoro. Promuoviamo la crescita del singolo e della squadra, attraverso corsi di formazione e piani di sviluppo interno. Siamo sempre all’ascolto delle necessità dei singoli, che raccogliamo sia attraverso survey anonime che durante dei confronti one-to-one. Perché in Intexo abbiamo la convinzione che al centro dell’innovazione vi debbano essere le persone. Sia quelle che l’innovazione la fanno (nel nostro caso il nostro splendido team), che quelle che dall’innovazione traggono beneficio, ovvero i pazienti”.