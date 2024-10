Il COVID-19, un tempo considerato una crisi globale senza precedenti, è ora parte della nostra quotidianità, insieme all’influenza e ad altri virus respiratori. La necessità di proteggere sé stessi e gli altri rimane centrale, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione autunnale e invernale. Per questo, il 9 ottobre 2024, l’OMS/Europa ha lanciato la campagna “No one knows your risk like you do”, con l’obiettivo di incoraggiare le persone, in particolare le più vulnerabili, a valutare i propri rischi e a mettere in atto semplici misure protettive.

La campagna: responsabilità personale e ruolo delle autorità sanitarie

Sebbene la campagna sia rivolta principalmente agli individui, essa ribadisce l’importanza del ruolo delle autorità sanitarie nel proteggere la popolazione, fornendo informazioni e consigli tempestivi. Il messaggio principale è che ciascuno conosce meglio i propri rischi e può agire di conseguenza per proteggere la propria salute e quella degli altri, ma le istituzioni devono continuare a supportare con informazioni adeguate e aggiornate.

Consigli per proteggersi dai virus respiratori

Con la co-circolazione di virus come il COVID-19 e l’influenza, è fondamentale essere consapevoli del proprio rischio e prendere misure per proteggersi, soprattutto se si fa parte di categorie più esposte, come anziani, donne in gravidanza, persone con sistema immunitario compromesso e chi soffre di malattie croniche. L’OMS/Europa suggerisce cinque azioni semplici per ridurre il rischio di ammalarsi o sviluppare forme gravi:

Vaccinarsi. Restare a casa in caso di malattia. Indossare la mascherina in luoghi affollati. Lavare frequentemente le mani. Arieggiare gli ambienti.

La vaccinazione resta un elemento cruciale per chi non ha mai avuto il COVID-19 o non è ancora vaccinato, in particolare se si appartiene a categorie a rischio. L’uso della mascherina nei luoghi affollati è consigliato per proteggere sé stessi e gli altri, specialmente per chi è più suscettibile a forme gravi della malattia.

Il concetto alla base della campagna dell’OMS/Europa

La campagna viene lanciata in un momento cruciale, segnando il passaggio dal COVID-19 come emergenza acuta a un rischio continuo con cui convivere. La campagna amplia la prospettiva, ponendo l’accento sulla prevenzione delle malattie respiratorie e rendendo la protezione una parte normalizzata della vita quotidiana.

“Quest’anno la campagna ‘No one knows your risk like you do’ incoraggia le persone a valutare i propri rischi, promuovendo la fiducia nella loro capacità di prendere decisioni responsabili per sé stessi e per la comunità”, afferma Cristiana Salvi, Consulente Regionale per la Comunicazione del Rischio e il Coinvolgimento della Comunità presso l’OMS/Europa.

Un invito all’azione: prendersi cura di sé #LikeOnlyYouCan

Il motto della campagna – “Take care #LikeOnlyYouCan” – invita a misure proattive per la salute, promuovendo solidarietà e responsabilità collettiva. Messaggi specifici rivolti ai gruppi vulnerabili li invitano a considerare il loro rischio elevato e a intraprendere azioni per proteggersi, mentre l’hashtag #LikeOnlyYouCan enfatizza la centralità della scelta personale, legando l’empowerment alla responsabilità.