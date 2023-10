Gemmato: “Interessati alla governance sanitaria, 700 mln per liste d’attesa”

“C’è forte interesse del Governo per la governance sanitaria, le liste d’attesa sono un tema particolarmente scottante”. Mantiene alta la guardia sulle liste d’attesa il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato che, a margine di un evento pisano di Fratelli d’Italia, ha parlato di investimenti per la sanità.

“Dal bilancio dello scorso anno a quello di quest’anno l’Esecutivo ha riportato 350 milioni di euro non spesi dalle Regioni”

Dalle sue parole, è emerso che “dal bilancio dello scorso anno a quello di quest’anno l’Esecutivo ha riportato 350 milioni di euro non spesi dalle Regioni e ne ha aggiunti altri 375 derivati dallo 0,3% del fondo sanitario indistinto”.

Gemmato: “Le Regioni hanno oggi oltre 700 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa”

Il Sottosegretario ha poi spiegato che le “Regioni hanno oggi oltre 700 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa, evidenziando il fatto che alcune lo stiano già facendo, mentre altre no. In tal senso, ha manifestato l’esigenza di un controllo da parte del Ministero della Salute, affinché il cittadino possa accedere alle cure primarie e alla diagnostica in modo tempestivo, anche al fine di rispettare quanto previsto dalla Costituzione“.