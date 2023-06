Fondazione Roche, 500mila euro per progetti di associazioni pazienti, fondazioni e partenariati

Fondazione Roche lancia la 4a edizione del bando “Fondazione Roche per i pazienti – Accanto a chi si prende cura” che anche quest’anno prevede un finanziamento di 500mila euro per la realizzazione di 22 progetti candidati da associazioni di pazienti, fondazioni e partenariati volti ad affiancare chi affronta un percorso di cura, le loro famiglie e la comunità a cui afferiscono al fine di dare supporto e poter offrire una migliore qualità di vita e gestione delle patologie.

Fondazione Roche: tutti i finanziamenti

I progetti per la nuova edizione, candidabili online dal 7 giugno, fino alla chiusura del bando il 30 settembre 2023, saranno selezionati e valutati anche per questa edizione da VITA Impresa Sociale, in qualità di partner esterno, e finanziati come segue: 100mila euro per 2 premi assegnati a progetti candidati da partenariati di associazioni di pazienti per tutte le aree di patologia coinvolte; 400mila euro per 20 premi assegnati a progetti relativi alle aree terapeutiche onco-ematologia, malattie rare, neuroscienze, oftalmologia, tumori rari e la new entry che comprende lupus nefritico, nefropatia membranosa, nefropatia IgA mediata, fibrosi polmonare idiopatica.

Le tre precedenti edizioni del bando hanno già premiato 75 progetti, con 1 milione e 570 mila euro di investimento complessivo, e sono stati oltre 250 i progetti candidati nel corso degli anni. L’edizione 2022, che è stata premiata in occasione del lancio del nuovo bando, ha finanziato 23 progetti dedicati a onco-ematologia, malattie rare, neuroscienze, oftalmologia e tumori rari candidati da enti di tutta Italia.