Presentato il Manifesto programmatico del Forum della sostenibilità sociale

Presentato presso Regione Lombardia il 5 febbraio il Manifesto programmatico del Forum della Sostenibilità Sociale. Ascolto del territorio e confronto con tutte le realtà sociali, ma anche sburocratizzazione, supporto alle fragilità e prevenzione della salute pubblica sono alcuni dei punti cardine del primo Forum della sostenibilità sociale organizzato in collaborazione con Regione Lombardia.

Assieme al Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, hanno partecipato per Regione Lombardia il presidente Attilio Fontana, l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ed Emanuele Monti, Presidente Commissione IX Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia.

Il Manifesto delinea un percorso strategico volto a rispondere alle esigenze emergenti della comunità, promuovendo un sistema inclusivo, equo e sostenibile. I punti chiave emersi nel Forum evidenziano la necessità di un sistema che metta al centro la persona, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, settore privato, terzo settore e cittadini. Per affrontare le sfide del futuro e migliorare la qualità della vita in Regione Lombardia, si legge nel documento, è fondamentale adottare un approccio integrato che coniughi prevenzione, inclusione e innovazione.

Le priorità strategiche del Manifesto programmatico del Forum della sostenibilità sociale

Le priorità strategiche possono essere così sintetizzate:

Creazione di una cabina di regia istituzionale: un organismo stabile e intersettoriale per coordinare le politiche sociali e sanitarie, monitorare i progressi e garantire un utilizzo efficiente delle risorse.

Promozione della prevenzione e della salute pubblica: implementare programmi educativi e di screening accessibili, coinvolgendo scuole, aziende e comunità locali.

Supporto alle fragilità: rafforzare i servizi domiciliari, combattere la solitudine e favorire l’inclusione di tutte le categorie vulnerabili attraverso politiche personalizzate e reti di supporto locali.

Sinergia tra pubblico e privato: incentivare la responsabilità sociale aziendale e sviluppare partnership strategiche con il terzo settore per massimizzare l’impatto delle iniziative sociali.

Riduzione delle disuguaglianze territoriali: colmare il divario tra le aree urbane e periferiche, garantendo a tutti l’accesso uniforme ai servizi sanitari, sociali ed educativi.

Innovazione nella comunicazione: sviluppare campagne multicanale che sensibilizzino la popolazione su temi di inclusione e sostenibilità, stimolando il coinvolgimento attivo dei cittadini.

Regione Lombardia, un ruolo d’eccellenza per la sostenibilità sociale

Queste le conclusioni: “Guardando al futuro, la Regione Lombardia può ambire a diventare un modello di eccellenza per la sostenibilità sociale in Italia ed Europa con politiche innovative e ambiziose, che rispondano non solo ai bisogni attuali, ma anche alle sfide future. Questo miglioramento non può prescindere da un impegno collettivo che trasformi le difficoltà in opportunità e che dia vita a una società più equa, resiliente e coesa. Solo attraverso un’azione coordinata e una visione a lungo termine sarà possibile realizzare un futuro in cui nessuno venga lasciato indietro, e in cui ogni individuo possa contribuire al benessere comune”

SCARICA IL MANIFESTO PROGRAMMATICO DEL FORUM DELLA SOSTENIBILITA’ SOCIALE