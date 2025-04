Farmindustria e Fondazione Its inaugurano otto nuovi laboratori nel Campus Pharma Academy

Inaugurati lunedì 14 aprile nel Campus Pharma Academy otto nuovi laboratori nel corso dell’evento: “Competenze per l’innovazione. ITS Pharma Academy un modello vincente” che si è svolto a Roma in via di Val Cannuta, 200 per la Giornata Nazionale del Made in Italy del settore farmaceutico.

Il Campus Pharma Academy è un contesto residenziale che offre agli studenti, in un unico luogo, aule didattiche, laboratori, start-up, alloggi e servizi ricreativi. Una struttura che permette di migliorare l’attrattività degli ITS e della formazione terziaria e favorisce l’orientamento degli studenti.

Il progetto – avviato nel 2019 – ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti le competenze tecniche necessarie per la formazione delle figure professionali richieste dall’industria farmaceutica. Riducendo così il mismatch tra i profili ricercati e quelli presenti sul mercato del lavoro che oggi pesa quasi 1,8 miliardi, secondo l’ultimo Rapporto Excelsior Unioncamere, per l’intero comparto delle Life Sciences. E dal 2019 a oggi sono stati formati oltre 250 studenti e attualmente, con 7 corsi attivi, si stanno formando circa 140 giovani. Il tasso di placement è stato del 100% (circa 90% ancor prima della conclusione dei corsi), come quello sulla coerenza tra studi e occupazione.

I laboratori sono stati realizzati grazie ai fondi del PNRR

I laboratori inaugurati sono stati realizzati grazie ai fondi del PNRR e co-progettati con le imprese. Hanno il più elevato livello tecnologico e strumentale presente nei canali formativi pubblici per offrire a studenti, in ottica di up-skilling, e lavoratori, in ottica di re-skilling, una formazione all’avanguardia. Nello specifico i laboratori sono di Impianti per Produzioni Farmaceutiche Sterili, Controllo Qualità e Operatività; Analisi Chimiche e Preparazione; Analisi Chimico-Fisiche e Strumentali per Controlli di Qualità; Controllo di Qualità Microbiologico; Biotecnologie; Cosmeceutici e Nutraceutici; Polifunzionale; con Tecnologie Smart per Industria 5.0.

La collaborazione con il Ministero dell’Istruzione egiziano

Nel corso dell’evento è stata annunciata, nell’ambito del piano Mattei, la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione egiziano sul sistema della formazione professionale in ambito farmaceutico per contrastare lo skills mismatch attraverso la formazione di risorse umane altamente specializzate e aprirsi a nuove prospettive orientate alla ricerca e alla creazione di start-up d’impresa. Iniziativa che segue la sigla dei recenti Protocolli d’Intesa firmati tra MUR, CRUI e Farmindustria, da un lato e Farmindustria, ITS Pharma Academy e FEI (Federazione Imprese Egiziane), dall’altro, con l’obiettivo di trattenere i talenti nelle università e nelle imprese italiane, attrarli dall’estero, e promuovere la cooperazione.

Un modello formativo che ha quindi nelle corde una visione internazionale e un “approccio di filiera” con gli attori delle Life Sciences per una collaborazione sempre più stretta tra università, centri di ricerca, aziende e istituzioni, in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze del mercato e delle nuove tecnologie.

Durante la Giornata si sono svolti anche due momenti di orientamento con 20 imprese farmaceutiche che si sono presentate ai giovani per accrescere la consapevolezza sul valore dell’industria farmaceutica in Italia e si sono messe all’ascolto degli oltre 350 studenti e laureandi in un apposito career day pomeridiano.

Cattani (Farmindustria): “Le competenze sono le fondamenta di innovazione e competitività”

“Le competenze sono le fondamenta dell’innovazione e della competitività”, commenta Marcello Cattani, Presidente Farmindustria in occasione della Giornata del Made in Italy e in vista della Giornata della Ricerca italiana nel Mondo. “E l’Italia per quanto riguarda la qualità delle Risorse Umane non è seconda a nessuno. Gli addetti totali sono 71.000, di cui il 45% donne. Occupazione che negli ultimi 5 anni è cresciuta dell’8%, con un picco del +21% tra gli under 35. E anche i nostri ricercatori rappresentano un’eccellenza globale. Sia quelli in tutto il mondo sia i 7.300 presenti nel Paese, in aumento del 3% rispetto al 2023 ed equivalenti a oltre il 10% del totale degli addetti, che portano avanti studi e progetti che possono cambiare le prospettive di cura e offrire nuove speranze ai cittadini”.

“Strutturare un percorso, attraverso la collaborazione e la partnership, per creare e sviluppare continuamente le competenze necessarie alle imprese è oggi imprescindibile, così come lo è ripensare a livello europeo l’ecosistema delle Life Sciences. Altrimenti il rischio è perdere terreno ed essere meno attrattivi in un contesto in cui la tecnologia corre veloce, la competizione è planetaria e nuovi Paesi emergono con decisione. L’impegno del Governo va in questa direzione. Anche noi ci siamo e stiamo facendo la nostra parte.”

Maracchioni (ITS Pharma Academy): “Nel Campus laboratori altamente specializzati e progettati in base alle reali esigenze aziendali”

Secondo Giorgio Maracchioni, Presidente Fondazione ITS Pharma Academy: “Il Campus Pharma Academy ha realizzato laboratori altamente specializzati progettati in base alle reali esigenze di competenze delle aziende. I reparti, gli ambienti e le attrezzature riproducono fedelmente quelli che gli studenti troveranno in ambito industriale, riducendo così i tempi di inserimento nel mondo del lavoro, aumentando l’orientamento professionale e contribuendo a contrastare l’abbandono scolastico e il fenomeno dei NEET. Tra le eccellenze, il laboratorio di Produzioni Farmaceutiche Sterili che permette la simulazione di produzioni in ambienti sterili, in linea con le normative internazionali, e rappresenta un unicum formativo grazie alla presenza di un isolatore.

“In questo contesto, si colloca la promozione di iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi africani, nell’ambito del Piano Mattei, finalizzate a sostenere lo sviluppo sostenibile, il trasferimento tecnologico, la formazione accademica e professionale e la creazione di opportunità economiche condivise. Tali attività comprendono lo scambio di docenti e studenti, la realizzazione di progetti di ricerca applicata, la partecipazione a workshop, seminari e attività di formazione nel periodo estivo, definizione di programmi congiunti di formazione, l’attivazione di team di progetto per lo sviluppo di percorsi finalizzati al conseguimento di titoli terziari con titoli riconosciuti in entrambi i Paesi. I laboratori consentiranno agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di inserire nuovi modelli di formazione e favoriranno processi di innovazione come la riforma scolastica 4+2 e i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)”, conclude Maracchioni.

Sono intervenuti durante il convegno, Marcello Cattani, Presidente Farmindustria; Giorgio Maracchioni, Presidente Fondazione ITS Pharma Academy; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy (video messaggio); Alfonso Balsamo, Adviser Education Confindustria; Maurizio Adamo Chiappa, Direttore Generale Ministero dell’Istruzione e del Merito; Marialaura Cosimi, Vice Presidente ITS Italy; Giuseppe Schiboni, Assessore Urbanistica, Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito Regione Lazio; Amr Bosila, Capo Dipartimento TVET, Ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Tecnica egiziana (video collegamento).

I risultati del Campus Pharma Academy

Dal 2019 a oggi sono stati formati oltre 250 studenti e attualmente, con 7 corsi attivi, si stanno formando circa 140 giovani.

100% tasso di placement (circa 90% ancor prima della conclusione dei corsi),

100% tasso coerenza tra studi e occupazione

35% di donne, ben al di sopra della media donne iscritte in percorsi STEM

1/4 provenienti da aree “lavorativamente” svantaggiate.

30% studenti già laureati o iscritti all’università

Rilevante è anche la collaborazione con le aziende, ad oggi: 120 manager aziendali coinvolti nella didattica e 9o% della didattica è erogata dalle aziende.