Di Donato (Pfizer Italia) a Fdn: “Digital health imprescindibile per ridurre le barriere”

Di Donato: "L'Italia si colloca in un percorso in cui sta gradualmente migliorando gli aspetti legati al digitale"

La digital health può migliorare sicuramente la presa in carico del paziente e migliorarne la gestione. Ne è convinto Guido Di Donato, Italy Health and Value Senior Director di Pfizer Italia, intervenuto nel corso dell’ultima edizione di Futuro Direzione Nord

“Entriamo dell’ambito della medicina del territorio dove la digital health è imprescindibile per ridurre le barriere e aumentare il principio di territ. L’Italia si colloca in un percorso in cui sta gradualmente migliorando gli aspetti legati al digitale. Le aziende come Pfizer sono stakeholder interessati, che collaborano con l’intero Sistema Sanitario Nazionale per essere sempre più vicini al paziente”.