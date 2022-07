SDN. Stefano Bolognini: “Ecco gli strumenti di comunicazione e prevenzione di Regione Lombardia”

Prevenzione, in ambito sanitario, significa anche centrare campagne di comunicazione efficaci, come spiega Stefano Bolognini

Prevenzione, in ambito sanitario, significa anche centrare campagne di comunicazione efficaci. Come ha spiegato – intervistato da true-news.it durante la sedicesima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, organizzata da Inrete con il supporto di Fondazione The Bride – Stefano Bolognini, Assessore Comunicazione Regione Lombardia: “Stiamo cercando momenti di ingaggio emozionali per coinvolgere i giovani”.

La campagna vincente su TikTok per le vaccinazioni

Un esempio è la campagna per la promozione delle vaccinazioni contro il Covid: “Abbiamo raggiunto 5 milioni di utenti con contenuti su TikTok segnando un record a livello europeo”.

Strumenti per raggiungere gli anziani

Ma non solo ai giovani, lo sguardo comunicativo di Regione guarda anche agli anziani: “Nelle ultime settimane abbiamo utilizzato la rivista dell’Aler, che è uno strumento cartaceo che arriva direttamente nella casella postale ed è molto letta dalla popolazione anziana. Quindi, da un lato, i social, dall’altro prodotti tradizionali a seconda dei target affinchè le campagne di comunicazione e prevenzione raggiungano l’intera popolazione della Lombardia”.