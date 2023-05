Coco (Novartis) a Sdn: “Pubblico-privato, Pnrr grande opportunità”

“Ricerca e sviluppo per noi di Novartis sono uno dei fiori all’occhiello. La ricerca è sinonimo di innovazione ed il nostro obiettivo è una innovazione a 360 gradi che spazi all’interno di quelle che sono oggi le principali aree terapeutiche, cardiologia, neurologia, oncologia, ematologia, immunologia, potendo fornire ai pazienti le piattaforme più avanzate”: così Paolo Coco, CSO & Medical Affairs Head, Novartis Italia, intervenuta al panel “Investire nel futuro della Salute. Partnership pubblico-private: un’arma vincente”, nella 19esima edizione di Salute Direzione Nord, all’interno della rassegna Direzione Nord, nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano. L’evento del 19 maggio è stato promosso da Fondazione Stelline e organizzato da Inrete e Fondazione The Bridge con il patrocinio di Regione Lombardia.

Coco (Novartis) tra innovazione e rapporto pubblico-privato

“Per quelli che sono gli asseti principali come terapia genica e terapie mRna, l’obiettivo è garantire una innovazione costante per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Ma l’innovazione non è solo farmaceutica. C’è anche l’innovazione dei percorsi formativi, con l’offerta di servizi di accompagnamento alla diagnosi e alla cura del paziente, che favoriscano una esperienza di cura a 360 gradi”, ha aggiunto Coco.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Sul rapporto tra pubblico e privato, Coco ha aggiunto: “Il Pnrr rappresenta una grande opportunità di collaborazione. Siamo impegnati per essere a fianco delle istituzioni e ragionare su obiettivi e priorità comuni, al fine di trovare soluzioni innovative per determinati obiettivi”.

“Investire nel futuro della Salute. Partnership pubblico-private: un’arma vincente”

Assieme a Coco, hanno partecipato al panel Andrea Costa, esperto in strategie di attuazione del Pnrr-Missione 6 Salute, Ministero della Salute, Marco Alparone, Vicepresidente e Assessore a Bilancio e Finanze, Regione Lombardia, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Jacopo Murzi, General Manager Moderna Italia, Antonio Spera, Presidente e AD GE HealthCare, Luigi Mazzei, General Manager, Edwards Lifesciences.