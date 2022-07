Andrea Gori (Policlinico di Milano): “Le pandemie potranno ripresentarsi in futuro”

Andrea Gori coglie dall'esperienza del Covid spunti per il miglioramento dell'approccio alle malattie infettive

Andrea Gori, Direttore Malattie Infettive Policlinico Milano, coglie dall’esperienza del Covid spunti per il miglioramento dell’approccio alle malattie infettive. Ne ha parlato con true-news.it a margine della sedicesima edizione di Salute Direzione Nord, rassegna organizzata da True in collaborazione con Inrete e Fondazione The Bridge.

Gori: “Le pandemie potranno ripresentarsi in futuro”

Spiega: “Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo capito come le problematiche infettivologiche hanno influito sulla nostra vita e su quella dei pazienti.

Le pandemie potranno ripresentarsi nel futuro: “Per questo – aggiunge Gori – è necessaria un’organizzazione che migliori il rapporto tra i pazienti e le strutture sanitarie. Bene quindi una riforma che vada verso il cittadino.,

