Roadshow Salute, Bosio: “La riforma è una grande opportunità per portare assistenza sul territorio”

La riforma della sanità lombarda, raccontata in tutte le province lombarde dal roadshow “Salute, un bene del territorio”, prevede anche dei cambiamenti in seno alle ATS.

Bosio: “La riforma è una grande opportunità per portare assistenza sul territorio”

Ne ha parlato a True-News.it, Marco Bosio, Direttore generale dell’ASST Niguarda di Milano: “Secondo me è la riforma rappresenta una grande opportunità perché in qualche maniera ci confrontiamo con quella che è la realtà territoriale. Noi abbiamo sviluppato una sanità molto ospedaliera. Abbiamo un territorio ricco, specialmente a Milano, di strutture sia pubbliche che private accreditate. La sfida è quella di fare in modo di portare l’assistenza sul territorio e di integrarsi con le nuove case e gli ospedali di comunità, ma anche le farmacie. Cioè cercare di fare in modo di creare dei servizi che siano più vicini alla residenza delle persone, facendo sì che le persone si rivolgano all’ospedale solo quando necessario”