AIRC, Mondino nuova Direttrice scientifica della fondazione

Anna Mondino è stata nominata Direttrice Scientifica della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, il principale ente privato di finanziamento della ricerca indipendente in Italia. A partire da settembre 2024, Mondino sarà responsabile della strategia scientifica della Fondazione, oltre che della pianificazione e gestione dei bandi di finanziamento per la ricerca. La sua nomina è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio di indirizzo della Fondazione.

Mondino ha espresso gratitudine verso AIRC, sottolineando come la Fondazione abbia sostenuto il suo percorso professionale fin dagli inizi, permettendole di sviluppare una carriera in crescita. “AIRC mi ha supportata fin da giovane laureata, offrendomi una borsa di studio, e successivamente finanziando numerosi progetti di ricerca, compreso un ambizioso progetto AIRC5x1000”, ha dichiarato. Ha inoltre ringraziato il suo predecessore, Federico Caligaris Cappio, per il contributo dato negli anni precedenti, dichiarando di essere pronta a sostenere la comunità scientifica italiana e a promuovere la ricerca indipendente, con particolare attenzione alla medicina traslazionale e al dialogo con il mondo imprenditoriale.

Nata a Torino nel 1965, Mondino ha conseguito una laurea in Scienze Biologiche e un dottorato in oncologia molecolare presso l’Università degli Studi di Torino e la New York University. Successivamente si è specializzata in Immunologia attraverso un post-dottorato alla University of Minnesota. Nel 1998, grazie a un finanziamento di AIRC, ha potuto rientrare in Italia e fondare l’Unità di Attivazione Linfocitaria presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, dedicandosi alla ricerca sui linfociti T e allo sviluppo di nuove strategie di immunoterapia per il trattamento dei tumori. Mondino è anche responsabile di varie cariche accademiche e scientifiche, collaborando con diverse società e riviste scientifiche.

Il Presidente di AIRC, Andrea Sironi, ha sottolineato l’importanza della nomina di Mondino, affermando che le sue competenze e la sua visione, unite all’impegno di migliaia di ricercatori sostenuti dalla Fondazione, saranno fondamentali per affrontare le sfide future nella lotta contro il cancro. Mondino prende il posto di Federico Caligaris Cappio, che ha guidato la direzione scientifica di AIRC negli ultimi nove anni.