Viaggi, è ora della settimana bianca: dove sciare spendendo poco 

Siamo ormai verso fine gennaio e, quindi, siamo entrati nel pieno della stagione della settimana bianca. Chi desidera mettere gli sci da discesa ai piedi è pronto a partire, ma non solo. Tra gli amanti della montagna ci sono anche gli amanti dello sci di fondo, delle ciaspole o delle semplici passeggiate. Qualunque sia il proprio rapporto con la neve, ecco l’elenco delle mete più gettonate di quest’anno con relativo calcolo del budget che si deve mettere in conto, tra alloggio e skipass, secondo lo Ski Price Index 2023-2024 di Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza in tutta Europa: si va da meno di 70 euro sull’Etna a oltre 250 a Cortina d’Ampezzo.

Stagione sciistica 2023-2024: mete in Italia e all’estero

Innanzitutto, a predominare nella classifica delle top 40 destinazioni sciistiche più amate dagli italiani nella stagione 2023-2024, sono le località del nostro Paese, ben 35 su 40. Le cinque mete straniere sono concentrate tutte tra Francia e Svizzera: più precisamente 2 in Francia (Charmonix-Mont-Blanc 15ma e Megéve/Saint-Gervais 32ma) e ben 3 in Svizzera (Zermatt e St. Moritz rispettivamente 28ma e 37ma cui si aggiunge Crans-Montana al 39mo posto).

A piazzarsi in prima posizione nella lista è Livigno, seguito da Bormio, Madonna di Campiglio, Roccaraso – Rivsondoli e Merano. Courmayeur si piazza in sesta posizione davanti a Corvara in Badia e a Cortina d’Ampezzo, prossima ad ospitare insieme a Milano le olimpiadi invernali del 2026. In nona e decima posizione le trentine Pinzolo e Folgaria/Fiorentini.

Non solo Alpi, ma anche Centro e Sud

Manco a dirlo, la regione italiana più rappresentata è il Trentino-Alto Adige con ben 14 località, molte delle quali appaiono nella top 10. Segue la Lombardia con ben 4 località in classifica (oltre alle già citate Livorno e Bormio, anche Madesimo in 12ma posizione e Valmalenco – Alpe Palù al 20mo posto), a cui si aggiunge Pontedilegno-Tonale condiviso con il Trentino al 24mo posto.

Vanno forte anche l’Abruzzo, la Valle d’Aosta e il Piemonte con 3 località ciascuna in graduatoria: l’Abruzzo è rappresentato, oltre che da Roccaraso-Rivisondoli, anche da Pescasseroli in 14ma e da Ovindoli Monte Magnola in 18ma. La Valle d’Aosta, oltre a Courmayeur al sesto posto, ha Le Breuil (ex Cervinia) al 16mo posto e Pila al 34mo. Il Piemonte invece piazza Bardonecchia in 11ma posizione, Limone Piemonte in 25ma e il Mottarone al 33mo posto.

Due invece le località in Veneto: Cortina d’Ampezzo ottava e Civetta al 31mo posto, anticipata al 30mo posto da Arabba/Marmolada compreso tra il territorio veneto e quello trentino.

Sono infine 4 le regioni rappresentate con una località ciascuna: la Toscana piazza Abetone/Val di Luce al 17mo posto, la Sicilia Etna Nord al 19mo, il Friuli-Venezia Giulia con Tarvisio – Monte Lussari al 21mo posto e per finire il Molise rappresentato da Campitello Matese in 36ma posizione.

Il budget da settimana bianca

Il concetto di settimana bianca, si sa, è facilmente associabile al concetto di ricchezza: tra attrezzatura, skipass ed alloggio, il costo di questo tipo di vacanza è generalmente considerevole. Cortina d’Ampezzo, come prezzo medio combinato di skipass e alloggio tra alta e bassa stagione, batte tutti con i suoi 258 euro al giorno, mentre le località elvetiche come Zermatt costano mediamente e complessivamente 251 € quotidiani. A Madonna di Campiglio si scende, si fa per dire, a 217 €. Scendendo sotto il tetto dei 200 € al giorno, si incontrano St. Moritz con 189 € e Courmayeur con 183 €.

Dove sciare spendendo poco



Nonostante i prezzi da capogiro di alcuni ski resort, molta è la scelta di località e resort con un prezzo medio inferiore ai 100 € al giorno: nella classifica di Holidu ci sono 10 possibili mete, tra cui spiccano Bardonecchia, Pescasseroli e Abetone/Val di Luce.

Sono tuttavia solo 2 le località il cui prezzo medio è sotto i 70 €: si tratta del Mottarone in Piemonte con i suoi 69 € complessivi, mentre con un euro in meno la località più economica risulta essere Etna Nord con i suoi 68 € giornalieri medi complessivi.

Qui la classifica completa delle località più ricercate, il prezzo medio degli alloggi e degli skipass in alta e bassa stagione nonché l’ulteriore prezzo medio tra quelli delle due stagionalità per ciascuna località analizzata.

Foto in alto: ©Alessio Soggetti_Unsplash