Vacanza in Europa: 10 mete insolite e poco frequentate

Vacanze in piena estate, magai proprio nel momento clou di agosto? Si sa come va a finire… Sovraffollamento di turisti e poco relax. Folla per intravedere la Gioconda. Code per entrare in Vaticano. Ressa sotto le campate della Sagrada Família. Spiagge del Salento in cui è impossibile raggiungere il mare. La soluzione? Individuare mete alternative, poco esplorate e frequentate, ma assolutamente belle da vedere. Eccone sette, in ordine sparso. Buon viaggio.

LEGGI ANCHE:

Tassa di soggiorno 2023: per andare in vacanza in questi posti dovete pagare

1 Isole Fær Øer, Danimarca

Non sono esattamente ciò che viene in mente quando si pensa a un’isola paradisiaca: rocciose e battute dalle intemperie, le Isole Fær Øer sono un arcipelago a governo autonomo che fa parte del Regno di Danimarca: 18 isole vulcaniche, situate nell’oceano Atlantico del Nord tra l’Islanda e la Norvegia, collegate da tunnel stradali, traghetti, strade rialzate e ponti. In particolare, 6 si possono comodamente visitare spostandosi in auto tra l’una e l’altra.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

2 Tartu, Estonia

L’Estonia è conosciuta per Tallin, ma in questo Paese si trova anche una delle tre Capitali europee della cultura del 2024, Tartu, centro creativo e intellettuale dei Paesi Baltici. Qui la vita cittadina ruota attorno alla prestigiosa università del XVII secolo, tra vivaci caffè, architetture sperimentali e festival all’aperto che animano l’estate.

3 Castel del Giudice, Molise

Il Molise è una delle regioni italiane più trascurate dai turisti: per immergersi nella natura, lontano da tutto e da tutti, si può soggiornare a Castel del Giudice (IS), il paese dell’agricoltura e dello sviluppo sostenibile nel cuore dell’Appennino. Tante le attività da fare nel mese di luglio, organizzate dall’albergo diffuso Borgotufi: dalle passeggiate nell’orto biologico e nel Giardino delle Mele Antiche alle emozioni dell’apicoltura, dalla raccolta delle erbe spontanee alle attività nei pascoli della Transumanza, dai laboratori di scultura alle serate sotto le stelle tra miti e leggende.

4 Linosa, Sicilia

Un’isola di soli 5 kmq di superficie in mezzo al Mar Mediterraneo, più vicina all’Africa che all’Italia: 42 km la distanziano da Lampedusa, 170 dalla Sicilia, 120 da Malta, 113 dalla Tunisia. Linosa è la parte emersa di un vulcano spento ormai da millenni, come testimoniano i suoi crateri. Meta ideale di trekking tra rocce nere, fichi d’India ovunque e un centro abitato con le sue caratteristiche case dipinte di tutti i colori. Il respiro del mare, naturalmente, è sempre presente.

5 Pamukkale, Turchia

Meta ideale per il relax: Pamukkale, situata vicino all’antica città termale romana di Hierapolis, ha acque termali ricche di minerali, che scorrono lungo le terrazze di travertino bianco su una collina. Tra un tuffo nelle piscine naturali e un volo in mongolfiera per vedere tutto dall’altro, il sito, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, è costituito da calcare luminescente e nevoso, formatosi naturalmente nel corso di migliaia di anni.

6 Laghi Imotski, Croazia

Nell’entroterra dalmata che separa la Croazia dalla Bosnia-Erzegovina, ci sono due sorprendenti laghi che prendono il nome dal colore della propria acqua, ai margini della città solitaria, ma fiorente di Imotski. Il Lago Blu (Modro Jezero) è una profonda dolina le cui acque azzurre raggiungono i 90 metri di profondità in primavera, ma solo pochi metri in estate. Poco distante il Lago Rosso (Crveno Jezero), le cui sfumature color ruggine riflettono gli ossidi di ferro di cui sono ricche le ripide pareti rocciose.

7 Selciato del Gigante, Irlanda del Nord

Il Selciato del Gigante è uno dei luoghi più incredibili d’Europa: all’interno di questa affascinante riserva naturale situata nelle vicinanze di Bushmills, in Irlanda del Nord, si trovano 40.000 colonne di basalto esagonali, di origine vulcanica, che emergono dal mare burrascoso. Riconosciute patrimonio mondiale dell’UNESCO per la loro forma peculiare, secondo la leggenda sono state conficcate nel terreno dal guerriero gigante dell’Ulster Fionn Mc Cumhaill, che si era innamorato di una gigantessa scozzese dell’isola di Staffa e voleva costruire una strada per poterla andare a corteggiare ogni giorno. Intorno al Giant’s Causeway ci sono vari sentieri da seguire per scoprire la bellezza della costa.

8 Ullapool, Scozia

Ullapool, cittadina di 1.300 abitanti nell’area amministrativa scozzese di Highland, nel Regno Unito, è il centro abitato più grande nel raggio di vari chilometri, punto di partenza per passeggiate ed escursioni naturalistiche nei dintorni, che comprendono le imponenti cascate di Corrieshalloch Gorge, il monte Stac Pollaidh o le isole Ebridi Esterne, che hanno una storia e una cultura uniche, tra spiagge bianche da sogno ed onde selvagge dell’Atlantico. Nonostante le dimensioni ridotte, comunque, Ullapool vanta un museo, un centro artistico che ospita mostre temporanee, una piscina e un centro benessere, oltre a numerosi pub, bed and breakfast, ristoranti e hotel. D’estate in città vengono ospitati anche numerosi eventi musicali.

9 Bardsey Island, Galles

Bardsey Island è un’isola di solo 1.80 km² e una decina di abitanti circa, circondata dal Mare d’Irlanda del Galles nord-occidentale. Un tempo era conosciuta come “isola dei 20.000 santi”, in riferimento probabilmente ai 20.000 pellegrini morti nei vari viaggi effettuati per visitare un monastero in loco. La vacanza qui è davvero digital detox: nessuna delle nove caratteristiche case vacanze dispone di corrente elettrica, quindi nemmeno di WiFi, e non c’è neppure l’acqua calda. Secondo varie leggende, sull’isola sarebbero sepolti Re Artù e Mago Merlino. Dedicate tempo ad osservare foche grigie, delfini e focene, nonché i numerosi uccelli marini, in particolare la berta minore atlantica che arriva qui ogni anno per riprodursi.

10. Molsheim, Francia

Molsheim, oltre ad essere la cittadina in cui nel 1909 Ettore Bugatti fondò l’omonima casa automobilistica, è una tappa imperdibile della via alsaziana del vino, a 15 chilometri da Strasburgo. E’ circondata dai villaggi viticoli della Couronne d’or, il posto giusto per rilassarsi godendosi ottime degustazioni.