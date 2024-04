Da face basting a oatzempic: quali sono gli ultimi trend su TikTok

Vi mettereste mai sul viso la crema che si usa per il sederino dei neonati? Dite di no? Eppure su TikTok è pieno di utenti che lo fanno. Ma questo del “face basting” non è l’unico trend assurdo che impazza in queste settimane in tema di bellezza e salute…

Che cos’è il “face basting”

Centina di utenti di TikTok si stanno spalmando sul viso la crema per pannolini per aiutare la pelle secca e irritata a guarire: un trucco di bellezza soprannominato “face basting” (letteralmente imbastitura del viso) da Shereene Idriss, dermatologa e fondatrice di Idriss Dermatology a New York City. Il video in cui lei si mostra mentre si applica la densa crema bianca sul viso è diventato virale e da allora post simili hanno ottenuto milioni di visualizzazioni.

Come ha raccontato Idriss, dopo aver partorito qualche anno fa, aveva la casa piena di vasetti inutilizzati di crema per pannolini, quindi ha deciso di sfruttarli per alleviare infiammazioni e irritazioni in viso, che ha attribuito alle conseguenze della gravidanza, al clima invernale e all’uso di maschere di bellezza.

Il suo consiglio ? Utilizzare creme (per pannolini) a base di ossido di zinco, che ha proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie e può riflettere i raggi UVA e UVB. E’ però questo ingrediente a conferire alla crema la tipica sfumatura bianca, per cui consiglia di applicarla durante la notte. Tra gli ingredienti, ci può essere anche il petrolato, che fornisce una barriera protettiva per la pelle secca, trattenendo l’umidità.

I rischi del face basting

Ma ha senso tutto questo? Come al solito, quando sfide e tendenze diventano virali su TikTok, è sempre meglio stare attenti, soprattutto quando c’è di mezzo la salute. Come riporta il Washington Post, infatti, gli esperti affermano che non ci sono molti studi di qualità a sostegno di questa tecnica, quindi non conviene usarla, soprattutto per lunghi periodi: semmai si può procedere a qualche applicazione in pieno inverno, quando fa molto freddo e la pelle soffre. Tra i rischi, reazioni allergiche e peggioramento dell’acne, a causa dell’ostruzione dei pori. Da evitare assolutamente la zona degli occhi, tagli o ferite.

Dallo slugging alla calamina

Creme e unguenti da farmacia vengono spesso utilizzati off-label per la cura della pelle del viso. Tempo fa un altro trucco di bellezza chiamato “face slugging” ha fatto il giro dei social media, mostrando i TikToker che si spalmavano il viso di vaselina, barriera altamente efficace per trattenere l’umidità durante la notte.

Un’altra tendenza recente è stata quella di usare la lozione alla calamina come primer per il trucco, ovvero come prodotto base che precede l’applicazione del fondotinta, promettendo di rendere più secca la pelle grassa e mantenere il make-up per ore.Attenzione però, l’avvertenza dei dermatologi è sempre la stessa: utilizzare sul viso prodotti non appositamente ideati per questa funzione può causare problemi come secchezza, irritazione e reazioni allergiche di vario tipo.

Oatzempic su TikTok: cos’è?

Infine, un’ultima tendenza che impazza proprio in queste settimane: oatzempic (da oat, ovvero avena). In questo caso si passa dalla cura del viso a quella del corpo, con l’obiettivo di dimagrire: consiste nel bere una bevanda miscelata a base di avena, composta da mezza tazza di fiocchi d’avena, una tazza d’acqua, succo di mezzo lime e un pizzico di cannella.

I tiktoker stanno prendendo parte a quella che viene definita la “sfida oatzempic di 30 giorni”, in cui consumano la miscela ogni giorno per un mese per vedere se aiuta con la perdita di peso, approfittando del fatto che l’avena aiuta a ridurre i livelli di zucchero nel sangue e inoltre, contenendo molte fibre, può essere molto saziante.



Secondo Today, la bevanda ammonta complessivamente a 140 calorie, meno della quantità standard di un pasto, che varia da 200 a 700 a seconda dell’ora del giorno. “Di conseguenza, bere oatzempic come sostituto del pasto provoca un deficit calorico e può causare perdita di peso”, ha detto a Today Natalie Rizzo, una dietista di New York. “Ridurre drasticamente le calorie, però, spesso provoca fame estrema e favorisce quindi le abbuffate, il che può ostacolare gli sforzi per perdere peso”. Poi ha concluso: “Per quanto allettante possa sembrare, nessuna bevanda o cibo miracoloso può aiutarti magicamente a dimagrire. La perdita di peso si riduce a piccoli cambiamenti nella dieta e nell’esercizio fisico nel tempo”.

Insomma, su TikTok nessuna tendenza miracolosa.