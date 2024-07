Le 5 strade più spettacolari d’Europa per una vacanza on the road

Quando si pensa alla vacanza on the road, il pensiero corre subito alla Route 66, la mitica autostrada federale statunitense, che originariamente collegava Chicago alla spiaggia di Santa Monica. Per provare a fare un viaggio sulle quattro o sulle due ruote, però, non c’è bisogno di arrivare fino in America. Anche in Europa ci sono tracciati spettacolari da percorrere, dalla Norvegia alla Francia, dall’Italia all’Irlanda.

Prima di parte, qualche consiglio valido per tutti. Innanzitutto bisogna assicurarsi di avere un’auto ben equipaggiata, soprattutto se si devono attraversare aree montuose o remote. Poi meglio dotarsi di mappe dettagliate e di un buon sistema di navigazione GPS, anche se ogni tanto è bello anche esplorare il percorso senza una meta precisa alla ricerca di gemme nascoste. Un viaggio on the roa, infatti, è fatto anche di tanti piccoli momenti da vivere strada facendo: per questo bisogna prendersi il tempo di fare soste frequenti per ammirare il panorama, fare foto e rilassarti. Infine, avventura sì, ma non troppo: meglio prenotare gli alloggi in anticipo, specialmente durante l’alta stagione turistica.

Vacanza on the road: 5 itinerari in Europa

Route des Grandes Alpes, Francia

Questa spettacolare strada di montagna si snoda per oltre 700 chilometri, attraversando il cuore delle Alpi francesi da nord a sud, passando per 16 valichi alpini, di cui 6 sopra i 2.000 metri di altitudine. Si parte da Thonon-les-Bains sul Lago di Ginevra e si arriva fino a Mentone sulla Costa Azzurra, dopo aver superato 15.713 metri di dislivello totali. Molti la percorrono in bicicletta, ma bisogna stare attenti perché non c’ una pista ciclabile dedicata. Si può scegliere tra la Route des Grandes Alpes vera e propria, che segue il percorso del Tour de France e affronta i passi più alti (Iseran, Galibier, Izoard, Madeleine, ecc.), e la P’tites Routes du Soleil, che attraversa i massicci prealpini (Chablais, Chartreuse, Vercors, Diois).

Periodo consigliato: Estate e inizio autunno, quando i passi di montagna sono aperti e il clima è più temperato.

Costiera Amalfitana, Italia

Senza andare all’estero, la SS163 si snoda per circa 50 chilometri da Sorrento a Salerno, offrendo viste spettacolari sul Mar Tirreno e sui panorami della Costiera Amalfitana, un vero gioiello della costa italiana. Si attraversano le incantevoli cittadine di Positano, Amalfi e Ravello, si raggiungono spiagge nascoste e si ha anche l’opportunità di fare escursioni sulle montagne circostanti, in primis i Monti Lattari, dove ha origine la famosa mozzarella fiordilatte, come suggerisce il nome di questi rilievi.

Periodo consigliato: primavera e autunno per evitare le folle estive e godere di temperature più miti.

Strada Alpina del Grossglockner, Austria

Laa Strada Alpina del Grossglockner è un vero e proprio must per chi si trova nel Salisburghese ed è alla ricerca di panorami da togliere il fiato. Si tratta di un itinerario inaugurato nel 1935, lungo 48 km che attraversa alcune bellezze naturali di questo land come il Parco Nazionale degli Alti Tauri – tra le più grande riserve naturali dell’Europa Centrale – e la catena alpina degli Alti Tauri, tra cui anche il monte Grossglockner che, con i suoi 3.798 metri, rappresenta la montagna più alta dell’intera Austria. Percorrere questa strada significa immergersi completamente nella natura più autentica: sebbene sia una strada asfaltata, infatti, la Strada Alpina si inserisce perfettamente nel panorama circostante addentrandosi, curva dopo curva, nel Parco Nazionale degli Alti Tauri. La vastità di paesaggi naturali e il grande rispetto e devozione degli abitanti del Salisburghese nei confronti della natura ha fatto sì che la Strada Alpina del Grossglockner diventasse dal 2015 il più grande monumento protetto dell’Austria.

Periodo consigliato: Fine primavera fino all’inizio autunno, quando la strada è aperta e il paesaggio alpino è al suo meglio.

Causeway Coastal Route, Irlanda

Nel tratto di costa irlandese che va da Belfast a Derry~Londonderry, la Causeway Coastal Route, celebre per essere considerata una delle strade più panoramiche del mondo, attraversa alcune delle zone più famose dell’Irlanda del Nord e premia i viaggiatori con panorami mozzafiato praticamente ininterrotti lungo i suoi 246 km di percorrenza. Un’idea di weekend lungo da fare fuori stagione, godendo della maestosa costa baciata dall’imponente oceano. Tra le tappe imperdibili lungo il percorso, The Gobbins, un’adrenalinica passeggiata lungo il sentiero collinare a Islandmagee, la Giant’s Causeway, Sito Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, e Old Bushmills, la più antica distilleria di whiskey autorizzata del mondo.

Periodo consigliato: estate e inizio autunno, per godere delle giornate lunghe e delle migliori condizioni climatiche.

Atlanterhavsveien o Strada Atlantica, Norvegia

Infine, una strada troppo breve per spenderci un’intera vacanza, ma da inserire assolutamente nel corso di un viaggio o di un weekend lungo in Norvegia. Si tratta della Strada Atlantica, Atlanterhavsveien in norvegese: un tratto serpeggiante di 8 chilometri e 300 metri tra le città di Kristiansund e Molde che si snoda tra isolotti e scogli grazie a viadotti, ponti e tratti stradali rialzati. Tra gli 8 ponti, quello di Storseisundet è il più lungo e famoso. La strada permette una visuale sia sul mare aperto che sui fiordi e sulle montagne dell’entroterra. Aperta il 7 luglio del 1989, l’Atlantic Road ha 4 punti panoramici con area di sosta, da cui ammirare l’interazione tra natura e architettura che caratterizza il tratto di strada più famoso della Norvegia. Periodo consigliato: estate, per godere delle lunghe giornate e del clima mite.