TikTok sfida Instagram con Notes, il nuovo social di sole foto

Mentre gli Stati Uniti discutono se mettere o meno al bando TikTok, il gigante tecnologico cinese non lascia la presa, e anzi raddoppia. La società ByteDance si sta infatti preparando a lanciare una nuova app fotografica, TikTok Notes, con cui sfidare direttamente Instagram. La notizia è trapelata su Reddit, dove alcuni utenti di TikTok hanno condiviso screenshot delle notifiche che avevano ricevuto sull’imminente lancio.

TikTok Notes è la risposta a Instagram

Instagram, di proprietà di Meta, ha creato la sua funzione reels nel 2020 per competere con l’aumento di popolarità di TikTok e ora TikTok sembra prepararsi a lanciare un’app per foto e testi per ribattere in senso inverso. “Come parte del nostro continuo impegno a innovare l’esperienza degli utenti, stiamo esplorando nuovi modi per consentire alla nostra comunità di creare e condividere la propria creatività con foto e testo in uno spazio dedicato per tali formati”, ha affermato TikTok a TechCrunch.

Come poi ha aggiunto un portavoce della società a Usa Today, la nuova app, che si chiamerà TikTok Notes (inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi TikTok Photos), non sarà subito disponibile a tutti, anzi: questa prima fase di test dell’app non è attualmente in fase di implementazione negli Stati Uniti.

Sfida a colpi di download

Sebbene gli utenti di TikTok trascorrano un tempo più lungo su questa app, è Instagram che continua a registrare più download. TikTok, infatti, si ritrova ancora all’inseguimento di Instagram per quanto riguarda gli account creati: TikTok ha 1,12 miliardi di utenti e Instagram con 1,47 miliardi.

Come sarà TikTok Notes

Come segnalato da alcuni utenti, su TikTok sono comparsi degli avvisi pop-up per comunicare alle persone che la piattaforma di origine cinese sta iniziando ad utilizzare le immagini già pubblicate per popolare la bacheca della nuova app. Chi non vuole che questo avvenga, ovvero chi preferisce mantenere le proprie foto lontane dalla nuova piattaforma, può disattivare questa opzione. Il sito web, notes.tiktok.com, è attivo, ma non si apre poi nell’app store.

Looks like TikTok is launching a new app for photo posts called 'TikTok Notes'. pic.twitter.com/xTbgcGxJno — Alex Friedman 🤠 (@heyalexfriedman) April 8, 2024

Competizione sfrenata

Sia TikTok che Meta competono ferocemente per lo spazio sui social media. L’app di proprietà di ByteDance si prepara non solo a lanciare la nuova app relativa alla condivisione di foto, ma sta anche sperimentando diversi formati come video di 30 minuti e persino post di testo come X e Threads. Dal canto suo Meta insegue TikTok con il lancio di un nuovo lettore video verticale per Facebook: d’ora in poi, o meglio man mano che la novità verrà introdotta nei vari Paesi, i reels, le dirette e i video di lunga durata verranno visualizzati a schermo intero per impostazione predefinita. Finora, invece, regnava una cerca confusione, perché i video lunghi erano visualizzati in orizzontale, mentre gli altri prendevano il via direttamente dal flusso in bacheca, senza un formato standard.

“Il fenomeno dell’imitazione dilaga su tutte le piattaforme dei social media”, ha detto alla BBC Mike Proulx, direttore marketing di Forrester, sottolineando che questi sforzi a volte “ripagano”. Un buon esempio di ciò è stata la creazione di “Stories” da parte di Instagram per rivaleggiare con Snapchat, ha aggiunto Proulx.

Ci sarà davvero spazio per una nuova app? Ah, saperlo.