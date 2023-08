Su TikTok turisti americani pazzi per l’Italia: “Una vacanza qui? Una lezione di vita”

Pizza, pasta e mandolino. Che sia merito dei luoghi comuni o meno, quest’estate stiamo facendo il boom di turisti, che poi con entusiasmo ed ironia raccontano su TikTok come si vive in Italia, tra aneddoti divertenti e descrizioni colorite.

Italia, boom estivo di turisti stranieri

Prima, i numeri. Le prenotazioni aeree verso l’Italia hanno visto un incremento del 22% a fine luglio rispetto al 2022, con gli scali di Roma, Milano e Venezia che concentrano buona parte delle richieste (rispettivamente 35%, 23% e 8%). I turisti stranieri sono aumentati del 27%, secondo il bollettino settimanale del ministero del Turismo e dell’Enit, con una netta prevalenza di Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Sul web l’Italia è stata a luglio il secondo Paese più ricercato al mondo – dietro la Spagna – per le strutture ricettive e il quarto per i voli aerei, alle spalle di Usa, Spagna e Regno Unito. Tra i punti di interesse nazionali più cercati su Google spicca il Colosseo, con oltre un milione di ricerche, seguito dal Pantheon e dalla Torre di Pisa. I parchi registrano la crescita più significativa, in particolare il Parco Nazionale del Vesuvio (+277% rispetto a giugno 2022) e quello delle Cinque Terre (+102%).

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

I turisti su TikTok: “In Europa non bevono acqua”

I loro racconti finiscono su TikTok, tra aneddoti divertenti, descrizioni colorite e anche qualche polemica. Per esempio, pochi giorni fa è diventato virale (oltre 10 milioni di visualizzazioni e più di 1.3 milioni di utenti che hanno messo ‘mi piace’) il video di una turista statunitense, Brenna, dal titolo “In Europa non bevono acqua”. La tesi è che in Europa si trovi poco facilmente l’acqua, “che al ristorante si paga, mentre negli USA te la danno dal rubinetto ed è gratis”. Sulla sua scia si sono moltiplicati i video sul tema “US the moment we can find water because Europeans don’t believe in water” (tradotto: gli americani nel momento in cui trovano l’acqua perché gli europei non credono nell’acqua), in cui i turisti americano si mostrano mentre si dissetano. Giustamente, tra i commenti c’è chi fa notare come l’idea di Europa sia un po’ troppo vaga. “Dacci la tua definizione di Europa, per favore”, servono gli utenti, sottolineando come i turisti stranieri, soprattutto quelli provenienti dall’altra parte dell’Atlantico, abbiano una visione spesso generica del Vecchio Continente.

Turisti americani in Italia: i video su TikTok

Polemiche a parte, un trend TikTok che sta invadendo le bacheche in queste settimane è proprio quello dei turisti, in gran parte americani, che raccontano le loro avventure made in Italy, prodigandosi in elogi sperticati con un pizzico di ironia. Gli hashtag? #amercaninitaly oppure #italytiktok.

Per esempio, Santi e Dara commentano l’esperienza di un tour al supermercato, argomento molto gettonato in generale. Tra le differenze che suscitano stupore ci sono gli avocado tenuti in frigo, anziché a temperatura ambiente (e viceversa per le uova), i barattoli di Nutella in vetro, i corridoio interamente dedicati alla pasta, la scarsa varietà di salad dressing (gli americani, si sa, dorano salse e condimenti, pure sull’insalata).

Da treni regionali alle chiusure di Ferragosto

Un’altra turista, Lily, invoca invece un minuto di silenzio dopo aver utilizzato per la prima volta il bagno di un treno regionale (e come darle torto…) e chiede agli utenti di non mandarle messaggi, tanto è lo choc da cui deve cercare di riprendersi.

Poi la sorpresa per i tanti cartelli “chiuso per ferie” appesi sulle vetrine di negozi e ristoranti tra luglio e agosto: “Una bella idea”, dice Sammi, “perché in America non prendiamo break in contemporanea, per cui non è mai un vero relax sapendo che in ufficio c’è gente che sta lavorando e che potrebbe scriverti una mail”.

E ancora: la movida italiana e la nostra “drinking culture”, la cultura del bere, come spiega Ciao AmberC: “Gli italiani hanno la capacità di stare seduti per lunghi periodo di tempo a conversare, anche se il loro bicchiere è vuoto. Gli americani hanno sempre fretta di andarsene a cena. Se restano, è solo perché c’è molto alcol da bere”.

La filosofia italiana vista da un americano

Turisti americani in Italia, o anche cittadini Usa che si sono trasferiti qui, come Rob Murgatroyd, che si definisce un life & business design coach, residente a Firenze. Per lui l’italianità è una vera filosofia esistenziale: “Qualità prima della quantità, questa è la masterclass che l’Italia mi insegna da quando ho messo piede qui. Questo posto non conosce mediocrità; per gli italiani o il meglio o niente”, racconta in un video TikTok. “Che si tratti di cibo, moda o stile di vita, gli italiani non si accontentano, non scendono a compromessi. Per esempio, il cibo qui non serve solo a riempire lo stomaco, ma è una sinfonia di sapori”. Quindi, il consiglio? “Rallenta. Apprezza quel pasto, quel momento, quel vestito. Riconosci il suo valore. Si tratta di avere meno e godere di più. Perché, quando il sole tramonta, non conta quello che abbiamo, ma quello che gustiamo. Lascia che l’Italia sia la tua guida in questa ricerca”.

Giorgia Fumo: “Turisti americani dopo 5 giorni in Italia”

Di fronte a questi ed altri commenti risponde con una serie di video divertentissimi Giorgia Fumo, comica ed attrice, finalista del programma televisivo Italia’s Got Talent 2022, che racconta con ironia quali sono le più diffuse reazioni degli influencer americani dopo 5 giorni di visita del nostro Paese. “Sono in vacanza in Italia e da qui vi spiego alcune cose: sapevate che l’Europa non è un Paese, mentre l’Italia lo è?”, spiega imitando la pronuncia Usa dei tiktoker e delle tiktoker invasate del nostro Paese. E ancora: “Gli italiani camminano. Sì, spesso raggiungono i vari luoghi proprio con i loro piedi, perfino per godersi semplicemente l’aria fresca. E poi gli italiani si cucinano il pranzo e la cena da soli, tutti i giorni! Sapevate che si può fare?”.

Insomma, Paese che vai, usanze che trovi (ma attenti a raccontarle su TikTok).