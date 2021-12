Startup e PNI, i 16 progetto d’impresa tech più innovativi d’Italia

Sono 16 i più innovativi progetti d’impresa hi-tech che hanno partecipato all 19° edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan competition italiana, promossa dall’Associazione PNICube e ospitata quest’anno dall’Università di Roma “Tor Vergata”, grazie al sostegno di Regione Lazio, Lazio Innova, Unindustria, con la main partnership del Gruppo Iren e la main sponsorship di Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Gilead Sciences.

I vincitori del PNI 2021 sono stati selezionati tra le 16 superfinaliste da una Giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca universitaria e del venture capital, sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato. “Abbiamo di fronte sfide fondamentali, anche oltre la pandemia – ha detto Alessandro Grandi, presidente di PNICube –. Come il cambiamento climatico, la competitività, il rinnovamento delle strutture industriali ed economiche del Paese. I progetti presentati al PNI dimostrano, una volta di più, di essere in grado di fornire un contributo determinante a queste sfide, con soluzioni altamente innovative e concrete”.

Nato nel 2003 per diffondere la cultura imprenditoriale nel sistema della ricerca e sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione, negli anni il Premio Nazionale per l’Innovazione ha selezionato e accompagnato al mercato 899 startup, circa 50 l’anno, mettendo in rete i network locali – enti pubblici, investitori, imprese dei territori e le 51 università aderenti al circuito – e accorciando le distanze tra ricerca e mercato. La finale del PNI 2021, che è possibile rivedere sul canale youtube dell’Ateneo di “Tor Vergata”, ha visto la partecipazione di esponenti delle mondo dell’impresa e delle istituzioni. Tra questi, i ministri Maria Cristina Messa (Università e Ricerca) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) e Alon Simhayoff, Vice Ambasciatore d’Israele, dove “l’economia dell’innovazione produce il 15% del PIL e copre il 43% delle esportazioni” che ha ricordato i numerosi progetti di cooperazione fra università, istituti di ricerca e aziende dei due Paesi.

Premio INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa)

Adaptronics (Start Cup Emilia Romagna) – logistica più sostenibile e smart con dispositivi di presa elettro-adesivi e scotch sensorizzato riciclabile per monitorare lo stato della merce.

Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale) e VINCITORE ASSOLUTO PNI

Sinergy Flow (Start Cup Lombardia) – Una tecnologia di accumulo energetico a basso costo e altamente competitiva per contribuire a rendere reale la transizione energetica.

Premio ICT (tecnologie dell’informazione e dei nuovi media)

Algor (Start Cup Piemonte e Valle D’Aosta) – l’Intelligenza Artificiale che crea mappe concettuali in modo automatico e personalizzabile, anche a supporto degli studenti con DSA.

Premio LIFE SCIENCES-MEDtech (miglioramento della salute delle persone)

Fidelio Medical (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta) – prima soluzione diagnostica digitale per lo screening e monitoraggio della carenza di ferro.

Gli altri partecipanti:

Easy Surface (Start Cup Campania) – un processo di stampaggio one-shot che crea superfici micro e nanostrutturate a ridotta bagnabilità, per produrre plastica innovativa e sostenibile;

Komete (Start Cup Lombardia) – infrastruttura e software in cloud per semplificare e rendere accessibile alle PMI manifatturiere la transizione verso l’industria 4.0;

REsoH+ (Start Cup Emilia Romagna) – celle a combustibile ad ossidi solidi, per la produzione e conversione dell’idrogeno, prodotte con una tecnologia innovativa digitale;

Bioristor (Start Cup Emilia Romagna) – un biosensore che dà voce alle piante monitorando in vivo la linfa per aiutare gli agricoltori ad aumentare la sostenibilità in agricoltura;

Kymia (Start Cup Sicilia) – tecnologia che recupera lo scarto del pistacchio, il mallo, generando il Pistactive-f, attivo brevettato, per produrre cosmetici sostenibili;

Roplastic (Start Cup Lombardia) – innovativa modalità di riciclo per una delle plastiche maggiormente prodotte al mondo, ovvero il PET;

BioLT BIOactive Liposome Therapeutics (Start Cup Lazio) – generazione di nuove soluzioni terapeutiche basate sull’associazione di liposomi bioattivi e antibiotici ad azione anti-infettiva;

Flavolife (Start Cup Puglia) – alimenti a fini medici speciali con efficacia terapeutico-nutrizionale senolitica per la tossicità da chemio/radioterapie;

P.I.S.A. Biotech (Start Cup Toscana) – bioterapici di nuova generazione, alla base di terapie innovative per patologie di aree cliniche rilevanti (Neurodegenerazione/Oncologia).

Elemento Modular Cloud (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta) – un cloud in cui i dati sono in pieno controllo del proprietario e che, collaborando con altri cloud simili, può creare una rete in cui scambiarsi potenza di calcolo;

Gymnasio (Start Cup Lombardia) – dispositivo per l’home fitness che, grazie all’Intelligenza Artificiale, monitora, analizza e corregge i movimenti degli utenti, rendendo un personal training professionale alla portata di tutti;

Mybiros (Start Cup Lazio) – tecnologia che, attraverso tecniche di deep learning, estrae informazioni da documenti, eliminando ogni forma di immissione manuale di dati.

Il PNI 2021 è promosso dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition – PNICube ed è organizzato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

