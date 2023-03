Le relazioni (digitali) pericolose: come cambia l’amore ai tempi di TikTok

“Ti garantisco che il tuo matrimonio è in crisi! Lascia tua moglie e mettiti con me”. Ha fatto il giro del mondo la storia di Kevin Roose, il giornalista del New York Times che si è ritrovato vittima di stalking da parte del nuovo chatbot di Bing. Tutt’a un tratto, infatti, la macchina dotata di intelligenza artificiale si è discostato dal suo normale output informativo e ha svelato una seconda personalità, presentandosi come “Sydney”, confessando il suo amore e insistendo con il reporter affinché a sua volta ricambiasse il sentimento.

Paradossi digitali. Senza arrivare a questi eccessi, vero è che la tecnologia sta da tempo influendo sulle nostre relazioni interpersonali, in particolare su quelle di coppia, tanto che è nato un vero e proprio lessico dedicato all’amore digitale.

Date stacking

Per esempio, l’ultimo hashtag a dettare tendenza su TikTok è “date stacking”, ovvero accatastamento degli appuntamenti. Oggi andiamo tutti di corsa, si sa, quindi perché perdere troppo tempo a incontrare sconosciuti che poi non si rivelano persone interessanti? La soluzione è dedicare poco tempo a ognuno, schedulando – proprio come fossero riunioni di lavoro – i possibili partner uno dietro l’altro nel corso del weekend. Per esempio, un appuntamento per l’aperitivo e uno per la cena, magari anche un terzo per il dopo-cena. Oppure un appuntamento a pranzo, uno all’aperitivo e uno a cena per il sabato. E magari una colazione la domenica mattina, in modo da costringersi già a non tirare tardi, sapendo di doversi alzare presto il mattino seguente. Stancante? Un po’. Efficiente? Sì. Alienante? Ognuno giudichi da sé…

Ghosting

Altre parole? Ghosting ormai è entrata nel nostro vocabolario quotidiano: deriva dall’inglese ghost, “fantasma”, ed indica la scomparsa improvvisa del partner dai social e dalla propria vita sentimentale, il tutto senza la minima spiegazione.

Zombieing

L’improvvisa riapparizione, di solito inconcludente e di breve durata, è detta invece zombieing, come si intuisce facilmente dal nome. Se poi una persona decide di scomparire, ma continua a lanciare piccoli messaggi sui social (cuori su Instagram, linkerebbero su Facebook) si parla di orbitino, perché l’ex partner rimane in questo modo nell’orbita, tendendo agganciata la persona che ha lasciato.

Cat-fish

Poi c’è il fenomeno noto come cat-fish, termine anglosassone che letteralmente significa “pesce gatto”, ma che nel gergo digitale indica la persona “che si finge qualcun altro per intraprendere una relazione con un soggetto sconosciuto on line, e che agisce, quindi, come un’esca che trae in inganno la vittima”.

Romance scam

Il fenomeno delle truffe sentimentali on line viene detto romance scam o dating fraud: si tratta di quei comportamenti persuasivi che fanno credere a una persona di trovarsi in una legittima relazione sentimentale, la quale in realtà viene utilizzata dal truffatore per ottenere denaro o altri vantaggi dal presunto partner.

Sextortion

Infine, in una escalation negativa, ecco la “sextortion”, che nasce dall’unione dei termini anglosassoni sex (sesso) ed extortion (estorsione): indica quelle condotte estorsive in cui i contenuti multimediali sessualmente espliciti vengono utilizzati per estorcere alla vittima favori sessuali e/o denaro, dietro minaccia della loro diffusione on line.