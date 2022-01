MetLife in Italia offre un futuro sostenibile ed equo

MetLife in Italia mantiene gli impegni del 2021 e continuerà in futuro in linea con gli obiettivi di sostenibilità della Compagnia a livello globale

MetLife Italia ha lanciato molteplici iniziative nel 2021 per sostenere l’impegno globale della compagnia per la sostenibilità, con l’obiettivo di creare valore, promuovere comportamenti inclusivi, proteggere l’ambiente e, in definitiva, aiutare a costruire per tutti un futuro di fiducia.

MetLife Italia (in foto il General Manager Maurizio Taglietti) svolge un ruolo significativo per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di MetLife (www.metlife.com/sustainability), allineati agli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, come dimostrano le iniziative promosse nell’ambito della strategia del gruppo. In particolare si segnala l’impegno su questi fronti:

Equità e inclusione: MetLife Italia ha aderito al WBN (Women Business Network), un programma di valorizzazione manageriale attivo in 34 paesi, che promuove lo sviluppo della leadership femminile e la formazione su Diversity Equity & Inclusion. MetLife Italia promuove l’inclusione anche attraverso partnership con Onlus di rilevanza nazionale come Valore D, associazione da più di dieci anni impegnata nella promozione di una cultura inclusiva, attraverso la quale l’azienda ha firmato il “Manifesto per il lavoro femminile”. Nella filiale italiana di MetLife riporta al General Manager un comitato direttivo composto al 50% da donne, mentre la quota di funzionari donne raggiunge il 37% (10 punti percentuali in più rispetto alla media del settore assicurativo nel nostro Paese).L’approccio inclusivo si riflette anche nelle misure previste dal contratto integrativo che prevede per i genitori di figli con DSA e/o ADHD certificato la possibilità di usufruire di 10 ore di permesso retribuito all’anno.

Crescita economica: la Compagnia ha da tempo posto in essere politiche per l’eliminazione del gender pay gap e promuovere lo sviluppo dell’occupazione femminile in considerazione dell’impatto positivo sulle condizioni economiche della comunità. Ad esempio, l’azienda propone nel contratto integrativo misure di sostegno alla retribuzione durante il congedo parentale (c.d. maternità facoltativa) pari al 30% della retribuzione annua lorda, per un periodo di 6 mesi, al fine di rendere la maternità un momento di serenità ancora maggiore per la famiglia e, in particolare, per le mamme. Inoltre, un sistema di permessi più flessibile rispetto al CCNL attenua l’impatto della gestione familiare sulla stabilità finanziaria della famiglia.

Ambiente e clima : MetLife in Italia ha lanciato un programma di sensibilizzazione ambientale partendo dai suoi dipendenti, che hanno partecipato all’EcoChallenge, piattaforma internazionale di educazione e coinvolgimento sugli stili di vita sostenibili, e al World Cleanup Day 2021, che ha permesso di realizzare cinque interventi di pulizia dei parchi a Milano, Roma e Torino per un totale di 112,5 ore dedicate al verde della comunità. Anche questi progetti supportano i più ampi obiettivi ambientali globali 2030 di MetLife.

: MetLife in Italia ha lanciato un programma di sensibilizzazione ambientale partendo dai suoi dipendenti, che hanno partecipato all’EcoChallenge, piattaforma internazionale di educazione e coinvolgimento sugli stili di vita sostenibili, e al World Cleanup Day 2021, che ha permesso di realizzare cinque interventi di pulizia dei parchi a Milano, Roma e Torino per un totale di 112,5 ore dedicate al verde della comunità. Anche questi progetti supportano i più ampi obiettivi ambientali globali 2030 di MetLife. Salute e benessere: l’attenzione di MetLife a questi temi è stata fondamentale nel 2020, quando la Fondazione MetLife ha sostenuto la Croce Rossa Italiana e la Fondazione Buzzi nella lotta alla pandemia. Ma l’impegno prosegue con altre iniziative a favore della salute fisica e psicologica dei dipendenti, come il servizio di counseling attivato durante la seconda ondata di pandemia e l’agevolazione della campagna vaccinale. L’Azienda ha infatti garantito un contributo economico a tutti i dipendenti, per agevolare la logistica di somministrazione del vaccino anti-Covid (ad esempio eventuali spese di trasferta o baby-sitting), nonché la possibilità di effettuare la vaccinazione antinfluenzale presso gli uffici di Roma e Milano.

L’impegno di MetLife non si esaurisce in queste attività ma si caratterizza per l’adesione ad altri progetti sia a livello globale sia locale. Per saperne di più è possibile seguire gli aggiornamenti sul sito https://www.metlife.it/scopri-metlife/metlife-responsabilita-impresa/ .