Mare d’inverno? Sei destinazioni top per vacanze paradisiache

Respirare il profumo del mare, lasciare che la mente si rilassi sotto il calore del sole e davanti a paesaggi spettacolari. Quando tutti (o quasi) sono alle prese con la routine quotidiana, le città sono caotiche, il clima è instabile, è il momento di prendere l’aereo ed andare “dall’altra parte del mondo”, dove temperature miti ed acque cristalline rigenerano i sogni e gli umori. Ecco le migliori destinazioni per meravigliose vacanze d’inverno da passare al caldo, secondo i consulenti di viaggio di Evolution Travel.

Maldive

Nell’Oceano Indiano, dove il cielo si tinge di sfumature di blu e verde smeraldo, sorgono le Maldive, un arcipelago di oltre mille isole che sembrano uscite da un sogno. Celebri per le loro immagini da cartolina con le spiagge di sabbia bianca, le acque cristalline e la ricca vita marina, sono da tempo una meta ambita per i viaggiatori in cerca di relax, ma anche di esperienze più attive. La vacanza è a piedi nudi sull’Atollo di Faafu, dalla vegetazione lussureggiante, dominata da palme di cocco: qui la barriera corallina si può esplorare praticando snorkeling. Per gli amanti della natura, sull’Atollo di Ari, uno dei più ricchi di flora e fauna delle Maldive, ci si rilassa in un resort circondato dalla spiaggia di sabbia corallina, dove i bagni con vista sul tramonto sono indimenticabili. Qui abitano tantissimi pesci, trigoni, tartarughe che rendono il reef speciale.

Vicino a Malé, la capitale, le spiagge bianchissime dell’Atollo di Malé Nord promettono vacanze molto variegate: si usufruisce di un centro diving privato per immersioni negli splendidi fondali e visite guidate tra la città e le isole, oltre alla Spa e alle tante attrazioni.

Seychelles

Immerso nell’infinito blu dell’Oceano Indiano, c’è un gioiello tropicale che attira viaggiatori da tutto il mondo: le Seychelles, che, secondo la leggenda, sarebbero emerse da Lemuria, l’ultimo continente perduto. Questo arcipelago di isole dalle spiagge di sabbia bianca, circondate da acque turchesi e ricoperte da una vegetazione dalla bellezza selvaggia, è la meta calda tra le più affascinanti del pianeta. A Mahé c’è la spiaggia di Anse Soleil, famosa per essere una tra le più belle al mondo, sullo sfondo di montagne granitiche, a 30 minuti dall’aeroporto internazionale e 50 minuti dalla capitale Victoria. Qui lo snorkeling è garantito tutto l’anno.

Sulla piccola isola corallina di Bird Island, il relax è assicurato fra acque cristalline e spiagge immerse nella natura primitiva. Qui si soggiorna in uno dei bungalow circondati da un giardino di noci di cocco.

Per una vacanza più raffinata, c’è l’isola di Praslin, bagnata da mare turchese e popolata di foreste di palme, con una barriera corallina dove nuotano pesci dagli incredibili colori. Si dorme in suite esclusive o ville principesche sull’oceano.

Sri Lanka

Viaggiare in Sri Lanka è come aprire un libro di favole, dove ogni pagina racconta una storia di antiche tradizioni, paesaggi mozzafiato e ospitalità calorosa. Situato nell’incantevole sud dell’Asia, questo affascinante paese offre un’esperienza turistica che abbraccia storia millenaria, spiritualità vibrante e bellezza naturale senza tempo. In 9 giorni si può andare alla scoperta di “Ceylon affascinante e vera”, un viaggio che parte da Colombo, per scoprire i luoghi di culto della religione buddista, i tesori dell’antica capitale di Lipton’s Seat, dove fare birdwatching, visitare una scuola locale e assaggiare dell’ottimo street food, per poi rilassarsi sul mare di Negombo.

Se si ha qualche giorno in più si può partire sempre da Colombo per esplorare tra gli altri monumenti il sito di Sigiriya, Patrimonio dell’Unesco con la sua Rocca del Leone, e poi Kandy col suo Tempio della Reliquia del Dente Sacro passando per Matale dove si coltivano le spezie. Unica è la visita all’Orfanotrofio degli Elefanti, ma anche le meravigliose spiagge di Passikudah.

Mauritius

Gioiello tropicale con spiagge di sabbia bianca, mare cristallino, foreste rigogliose, l’isola di Mauritius accoglie e incanta anche per la sua ricca diversità culturale. Ad attendere i viaggiatori è un’avventura attraverso paesaggi da cartolina e incontri indimenticabili, nel cuore dell’Oceano Indiano. Pointe aux Piments è una delle spiagge bianche più rinomate dell’isola, mentre la spiaggia di Flic en Flac nella costa occidentale dell’isola è circondata dal verde di uno splendido giardino ombreggiato da palme di cocco. E ancora: Grand Baie è una spiaggia bianchissima lambita da acque calme e cristalline, sulla costa nord-ovest.

Thailandia

Le spiagge mozzafiato sul Golfo del Siam, i vibranti mercati galleggianti, la bellezza tropicale dei paesaggi, la vivacità di Bangkok. La Thailandia svela una costa incantevole e una miriade di isole affascinanti da esplorare. In due settimane si può partire dal cuore di Bangokok, con i suoi canali sonnolenti, i monasteri silenziosi, la modernità dei suoi centri commerciali, ed arrivare fino al mare blu di Koh Samui, splendida isola dalle baie incantevoli, e Koh Tao con le sue scogliere di corallo.

Oppure da Bangkok si può approdare sulla sabbia bianca di Koh Samui e godere dell’autenticità dell’isola di Koh Phangan, dove ancora è possibile trovare villaggi di pescatori, fondali magnifici e feste durante le notti di luna piena.

E ancora: il mare delle isole Andamane è una meraviglia unica. Phi Phi Island stupisce per le caratteristiche scogliere e le sue spettacolari grotte naturali, le spiagge di sabbia argentata tra mare e giungla. 12 notti.

Caraibi

Il mare dei Caraibi, un’emozione da provare almeno una volta nella vita, include diverse destinazioni: la Martinica, Portorico e il Messico. L’Isola di Martinica, che si può raggiungere senza passaporto, è il luogo ideale per un viaggio a contatto con la natura.

Chi vuole coniugare una vacanza sul mare caraibico con un viaggio a New York, può spostarsi tra l’iconica metropoli e le spiagge rilassanti di Portorico.

In alternativa, Messico e nuvole, ma soprattutto il mare e la vegetazione paradisiaca di Holbox, piccola isola di fronte alla punta della penisola dello Yucatan, dove la flora e la fauna regnano sovrane e i fenicotteri rosa amano passeggiare tra le mangrovie, le tartarughe giganti costruiscono il proprio nido sulle spiagge e gli innocui squali balena migrano a largo nelle acque.