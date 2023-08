La scienza spiegata sui social: science influencer da seguire su Instagram e TikTok 

La comunità scientifica è in fuga da X (ex Twitter) a causa della gestione di Elon Musk: ecco dove continuare a seguire i migliori science influencer

Scienziati in fuga. Se Twitter in passato era diventato per la comunità scientifica un luogo di scambio di informazioni, a vantaggio anche di tutti gli utenti, con X è cominciato l’esodo, come evidenziato da un sondaggio condotto da Nature su circa 9.200 scienziati: più della metà di loro ha ridotto l’uso della piattaforma negli ultimi sei mesi, mentre quasi il 7% ha smesso di utilizzarla. Il motivo? In molti casi la gestione della piattaforma da parte di Elon Musk, che viene incolpato di un aumento degli account falsi e dell’incitamento all’odio.

Un motivo in più per crearsi un profilo su un altro social, come hanno già fatto in tanti da molto tempo, ancora prima che cominciasse la crisi dei cinguettii. Si tratta di chimici, biotecnologi, fisici, astronomi ed altri esperti che utilizzano le loro competenze per comunicare la scienza online. Hanno guadagnato molta visibilità e popolarità durante la pandemia, quando tutti cercavano fonti affidabili per svelare eventuali fake news, ma continuano ad essere molto seguiti anche oggi perché condividono conoscenze e svelano curiosità, grandi e piccole, sul mondo che ci circonda.

Chi è Dario Bressanini: la scienza ai fornelli

Come Dario Bressanini, il decano dei divulgatori scientifici sui social. Chimico-fisico e docente universitario, ha unito la sua passione per la scienza a quella per la cucina. “Il vostro amichevole chimico di quartiere”, si definisce nel profilo. Ha aperto il suo blog “Scienza in Cucina” su La Repubblica-Le Scienze nel 2007 per poi cominciare una lunga serie di interventi televisivi, letterari e digitali, conquistandosi la simpatia di un largo pubblico con le sue spiegazioni chiare e divertenti sui principi scientifici che governano i fornelli e su molti altri argomenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dario Bressanini (@dario.bressanini)

Chi è Barbascura X: la scienza vista con ironia

“Pirata, chimico, satiro, circense, candidato premio Nobel e procrastinatore seriale”. Barbascura X è molto seguito per Scienza Brutta, serie in cui racconta le stranezze più affascinanti della natura, particolarmente amato anche da bambini e teenager. Classe 1987, è nato a Taranto e si è laureato in Chimica Organica all’Università di Bari, per poi specializzarsi in Sintesi Organica a Bologna. Su DMAX ha condotto il programma “Micromostri” dedicato agli insetti e nel 2022 è stato concorrente di Pechino Express, in coppia con il naturalista Andrea Boscherini.

Chi è Entropy For Life: biologia a portata di tutti

“Parlo di Biologia, evoluzione, animali, piante, esserini piccolissimi e altre cose bellissime”. Ecco qual è il fil rouge che lega i post del profilo di Entropy For Life, creato da Giacomo Moro Mauretto, originario di Bassano del Grappa, nel 2018. “Ho studiato biologia evoluzionistica a Padova, frequentando contemporaneamente la Scuola Galileiana – ha raccontato in un’intervista a Vicenza Today -. Quand’ero all’università passavo le serate a raccontare ai miei amici le varie cose che avevo imparato, cercando di mettere bene in ordine idee e concetti. Mi sono chiesto perché non farlo anche online, montando dei video”.

Chi è Andrea Moccia (Geopop): le scienze nella vita di tutti i giorni

Perché è pericoloso usare il cellulare mentre fai rifornimento di carburante? Perché dobbiamo usare la modalità aereo in volo? Nei fichi ci sono davvero vespe morte? Queste e altre sono le domande a cui risponde Andrea Moccia, nato nell’agosto del 1985 a Napoli, con il team di Geopop, progetto lanciato nel 2018 e diventato nel 2021 un’azienda del gruppo Ciaopeople. “Mi sono pagato gli studi universitari vendendo popcorn e gelati nelle sale di un cinema – racconta -. Ho lavorato per dieci anni in giro per il mondo, di cui sette all’Istituto nazionale francese dell’energia, in qualità di geologo e team manager”. E ancora: “Sono dell’idea che la cultura sia la più grande ricchezza per un Paese e ho deciso di dedicare la mia vita per offrire un contributo e far appassionare le persone alla conoscenza. Col sorriso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Geopop (@geopop)

Chi è Simone Baroni (Pepite di scienza): fisica quantistica, e non solo, in parole semplici

In queste settimane in cui il film Oppenheimer ha acceso l’interesse di tutti sulle grandi domandi della fisica, è a maggior ragione il momento di seguire Simone Baroni con “Pepite di scienza”. Fisico nucleare, dopo aver conseguito il dottorato all’Università degli Studi di Milano nel 2007, ha intrapreso una carriera di ricerca internazionale che lo ha portato in Canada, negli Stati Uniti e in Belgio fino al 2012. La sua ricerca si è concentrata su argomenti come reazioni nucleari a bassa energia, stelle di neutroni, struttura nucleare e superfluidità nucleare. Nel 2017, combinando la sua innata curiosità per la comprensione dell’universo con la sua intensa passione per l’insegnamento, ha lanciato questo progetto di divulgazione scientifica per rendere la scienza accessibile a tutti, esplorando i concetti in modo rigoroso senza timore dei dettagli e allo stesso tempo utilizzando un linguaggio coinvolgente e accattivante.