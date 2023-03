La nazione dei Suv è la sesta più inquinante. Di nuovo in azione i Tyre Extinguishers

Suv, che passione… E povero clima. Le vendite di questi veicoli sportivi sono in continuo aumento: oggi nel mondo ce ne sono 330 milioni in circolazione e, secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, le loro emissioni ammontano a quasi un miliardo di tonnellate di anidride carbonica nel 2022. Una quantità che supera quella della maggior parte degli Stati.

Anzi, a essere più precisi, se i SUV fossero un Paese, sarebbero addirittura il sesto più inquinante del mondo. La flotta globale di questi veicoli, infatti, l’anno scorso ha prodotto emissioni equivalenti a quelle del Regno Unito e della Germania messe insieme, come riporta The Guardian. I Suv sono più grandi e pesanti delle auto normali e consumano in media il 20% in più di carburante: l’aumento del numero di veicoli nel 2022 è stato responsabile di un terzo dell’aumento della domanda globale di petrolio.

Suv inquinanti: i dati

Ancora qualche dato. Negli ultimi anni gli acquisti di SUV sono aumentati vertiginosamente, passando dal 20% delle auto nuove nel 2012 al 46% di tutte le auto dello scorso anno, secondo quanto riportato dall’AIE, con una crescita significativa negli Stati Uniti, in India e in Europa, nonostante il numero complessivo di auto vendute sia leggermente diminuito.

La situazione non migliora nemmeno se si considera che aumentano anche i Suv elettici, esattamente il 16% nel 2022, una quota superiore alla media del mercato globale dei veicoli elettrici. Per la prima volta in assoluto, lo scorso anno i Suv green hanno rappresentato oltre la metà delle vendite globali di auto elettriche. Ma gli esperti dell’AIE avvertono: “Stanno crescendo in popolarità, ma non abbastanza rapidamente da compensare l’aumento del consumo di petrolio e delle emissioni del parco auto in generale”. Non solo: “I Suv elettrici richiedono anche batterie più grandi per essere alimentati e questo rischia di far salire ulteriormente la domanda di minerali critici necessari per la loro produzione”.

I Tyre Extinguisher contro i Suv inquinanti

Intanto, gli attivisti per il clima sono sempre più preoccupati e così sono tornati di nuovo in azione i Tyre Extinguishers, il gruppo internazionale degli “sgonfiatori di gomme”, che lavora per ridurre le emissioni di carbonio dei SUV, che “hanno un impatto sproporzionato sulla crisi climatica rispetto ad altri veicoli”. Nei giorni scorsi hanno dichiarato di aver sgonfiato i pneumatici di centinaia di SUV in Europa, in occasione del primo anniversario della loro nascita.

Tra le città prese di mira ci sono Bristol (80 veicoli), Londra (58), Tolosa (72), Parigi (72), Nancy (21), Berlino (22), Werden (12) e anche Milano (30).. Gli attivisti sostengono di aver sgonfiato più di 10.000 pneumatici nell’ultimo anno in 17 Paesi, tra cui Stati Uniti e Nuova Zelanda, utilizzando lenticchie per inceppare le valvole dell’aria.

“La situazione è stata tranquilla durante l’inverno – ha dichiarato un portavoce -, ma ora stiamo riemergendo, pronti per un nuovo anno di intesa attività. Agiamo perché i politici non vogliono fare nemmeno piccoli passi per rendere sicure le nostre strade e il nostro clima. Non ci fermeremo finché questi veicoli inquinanti non saranno finiti”.

La campagna anti-Suv è coordinata attraverso il loro sito web, dove si possono trovare le istruzioni per chi vuole entrare in azione. Come? Cercando di incastrare nelle valvole dei pneumatici delle lenticchie o altri piccoli legumi per farli sgonfiare lentamente senza danneggiarli. Oltre a questo “sabotaggio”, gli attivisti devono lasciare sul parabrezza di ogni Suv colpito un volantino in cui si spiegano le motivazioni del gesto.