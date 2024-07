Boom del naturismo in Italia: dove andare in vacanza senza vestiti

Attenzione, prima di tutto. Naturismo non vuol dire (solo) nudismo: parliamo infatti di un’intera filosofia di vita basata sull’armonia con la natura, che comprende anche il desiderio di stare senza vestiti in luoghi dove questo non crea disturbo o imbarazzo alle altre persone. Fatta questa premessa, l’Italia sta diventando una meta molto ambita dai naturisti, che sono sempre più numerosi (nel 2017 si parlava di 500mila persone): sarà anche questo uno degli effetti lasciati sul lungo periodo dalla pandemia? La voglia di viaggiare, infatti, dopo l’emergenza Covid è aumentata e con essa la voglia di vivere in connessione più diretta con il Pianeta, rallentando e apprezzando ciò che esso ha da offrire.

In Italia piace la vacanza all’insegna del naturismo

A sottolineare quanto sia diffusa la pratica di vivere a stretto contatto con l’ambiente e con gli altri, rigorosamente senza alcun indumento indossa, è Pitchup.com, piattaforma leader per le vacanze outdoor, che ha condotto uno studio sui campeggiatori che frequentano il nostro Paese. Ebbene, da aprile fino a giugno 2024, il filtro per naturisti ha registrato un aumento del +40% nelle ricerche riguardanti l’Italia rispetto al 2023, diventando il quinto più cliccato dopo quello per i campeggi che accettano cani (+13%). Oltre a queste categorie di punta, quelle che hanno visto maggior numero di click nella ricerca di facilities in Italia sono: le strutture aperte tutto l’anno, gli agriturismi (+66% rispetto al 2023) e il campeggio libero (+47%), anche questo un trend sempre più evidente della voglia di avventura e della necessità di risvegliare il proprio lato più selvaggio.

SPECIALE VACANZE – LEGGI:

Vacanze low-cost? Si può: dieci mete internazionali (una costa meno di 15 dollari al giorno)

Jigoku, vulcani e castelli: viaggio insolito nell’anima del Giappone

Viaggio in Irlanda lungo la Wild Atlantic Way, l’itinerario costiero più lungo al mondo

Gig tripping, il viaggio-evento è la nuova tendenza per le vacanze 2024



Campeggi naturisti in Italia e all’estero

Per chi non ha ancora deciso dove andare in vacanza e si è lasciato incuriosire dal trend del naturismo, ecco quattro strutture, sia in Italia che all’estero, dove è possibile vivere questa esperienza in totale sicurezza e libertà.

Bibiland (Polignano a Mare – Puglia)

Immerso nella campagne pugliesi, a mezz’ora di auto da Bari, il glamping di Bibiland è un’esperienza tra comfort e natura selvaggia. La sistemazione include un’accogliente roulotte degli anni ’60 completamente ristrutturata, posizionata in un ampio giardino privato con vista sul mare.

Casa Giulia (Niscemi – Sicilia)



Situata a soli 15 minuti di auto dalla costa, Casa Giulia mette a disposizione varie aree barbecue, oltre a tutta una serie di altre comodità standard e diverse opzioni di soggiorno, tra cui piazzole per camper, tende e alcune strutture lodge, capanne o pod.

Le Coteau de l’Herm (Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac – Francia)

Le Coteau de l’Herm è un’oasi naturista situata nella suggestiva Dordogna, vicino a Périgueux. Posizionato su una collina erbosa che si estende per oltre otto ettari, offre spettacolari vedute su prati e valli lussureggianti.

El Portús (Cartagena – Spagna)

Il campeggio naturista El Portus è perfetto per lasciarsi alle spalle le preoccupazioni quotidiane e, soprattutto, i vestiti. Situato in un ambiente tranquillo, lontano dal rumore e dall’inquinamento, la struttura mette a disposizione un centro benessere, un salone di bellezza, una palestra, una piscina, un bar sulla spiaggia e un ristorante.

Spiagge nudiste in Italia

Per chi vuole invece sperimentare semplicemente l’esperienza nudista, senza vivere un’intera vacanza all’insegna del nudismo, ecco quattro spiagge tra le più famose d’Italia.

Oasi Naturista Capocotta (Ostia – Roma)

Questa è stata la prima spiaggia attrezzata italiana dedicata al nudismo, in funzione da quasi 25 anni, immersa nella natura del litorale romano.

Riviera del Corallo (Alghero – Sardegna)

Al contrario, questa è stata istituita solo nel 2022 e si va ad affiancare a quelle più famose di Porto Ferro, Piscinas (tra le più grandi d’Europa) e San Vero Milis.

Acquarilli (Isola d’Elba – Toscana)

Una spiaggia particolarmente affascinante per la sabbia nera ed i piccoli ciottoli neri che la costituiscono e per la costa quasi a strapiombo che la circonda. Si definisce FKK, sigla che viene dal tedesco “Frei Körper Kultur” e significa “cultura del corpo libero”.

Guvano (Corniglia – Liguria)

Situata nelle Cinque Terre, è famosa per la natura selvaggia e il mare cristallino. È raggiungibile tramite un sentiero che attraversa un vecchio tunnel ferroviario.