La città ideale? Una smart city in Corea del Sud, a Busan

In una località balneare della Corea del Sud la fantascienza incontra la realtà. Alle 7 del mattino la tua casa ti saluta e ti ricorda di fare stretching. Mentre ti vesti, gli specchi intelligenti ti tengono aggiornato sulle notizie del giorno. Intanto all’esterno piccoli robot sfrecciano per le strade, mantenendole pulite. Questa è Busan Eco Delta Smart City, città intelligente in costruzione, come descritto dal New York Times.

Come si vive nella smart city di Busan

Un progetto pilota che è stato annunciato per la prima volta nel 2018. Ciò che la differenzia dalle altre smart city è che questa città è stata progettata sin dall’inizio per essere intelligente. Sarà caratterizzato da tecnologie all’avanguardia come robot, realtà aumentata (AR) ed Intelligenza Artificiale, tutte tecnologie con cui spera di portare maggiore comodità e benessere ai suoi residenti.

Come? A spiegarlo ancora più nei dettagli, in un’intervista al sito govinsider.asia, è Hwang Jong Sung, ricercatore capo della National Information Society Agency ed ex master planner di Busan Eco Delta Smart City.

“Sicuramente i robot avranno un ruolo fondamentale, perché potranno innanzitutto migliorare la mobilità fisica dei cittadini, soprattutto degli anziani”.

Robot, realtà aumentata e Intelligenza Artificiale

Le persone in età avanzata, magari con problemi di salute come come demenza o malattie cardiache, potranno essere accompagnati dai robot, che saranno in grado di rilevare un’eventuale caduta o incidente.

Invieranno quindi un avviso in automatico ai servizi medici e alla famiglia dell’individuo per avvisarli. I familiari saranno anche in grado di tracciare in ogni istante la posizione dei loro cari, particolarmente utile per chi ha problemi di memoria e soffre di demenza. Robot possono che potrebbero essere utilizzati anche per le consegne personali, per il parcheggio e per il trasporto merci.

La realtà aumentata (AR) aiuterà invece i cittadini a comunicare più chiaramente e facilmente con le istituzioni.

Ad esempio, se qualcuno notasse un lampione rotto per strada, potrebbe utilizzare i loro smartphone per acquisirne un’immagine 3D, riprendendo anche l’ambiente circostante. Ciò consentirebbe agli amministratori locali di valutare il problema e prendere una decisione su come risolverlo, senza dover visitare fisicamente l’area interessata.

L’Intelligenza Artificiale può anche migliorare la viabilità città, analizzando i dati sul traffico e rilevando se c’è un incidente o una congestione sulle strade.

A quel punto può avvisare gli altri conducenti e reindirizzarli automaticamente su un percorso più favorevole.