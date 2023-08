Impara a disegnare su TikTok: chi è Roberto D’Alessio

Nuovi mostri di TikTok? Continua la gallery di personaggi italici che, in un modo o nell’altro, sono riusciti a cogliere l’entusiasmo del web, intercettando interessi e sentimenti del popolo digitale, raccogliendo un buon seguito. Questa settimana è la volta di Roberto D’Alessio, disegnatore, illustratore, tatuatore e social media marketing di Modugno, in Puglia. “𝗦𝗼𝗻𝗼 𝘂𝗻 𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗿𝗲!”, spiega ai suoi 300mila follower TikTok (@tratto.art).

Chi è Roberto D’Alessio

Chi è Roberto D’Alessio? “Da piccolo ho sempre amato disegnare, era il mio mondo, disegnavo praticamente con qualunque cosa mi capitasse tra le mani, nel tempo mi sono diplomato all’ Istituto Statale D’ Arte di Bari acquisendo la qualifica di Maestro D’Arte”, racconta.

Per anni ha mantenuto la sua dote artistica soltanto a livello di hobby, lavorando come disegnatore CAD/CAM per un’ azienda di lavorazione di marmi e svolgendo nel frattempo anche altri lavori nel settore commerciale, dal call center alla vendita diretta al pubblico come commesso e magazziniere.

Nel 2019 Roberto D’Alessio decide di trasformare la passione per il disegno nel suo lavoro, affacciandosi al mondo dei tatuaggi ed acquisendo anche il titolo di “tatuatore & piercing”. Attualmente realizza disegni su commissione in digital art e disegno a mano, oltre a gestire i vari social network su cui è presente (Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Youtube.

“Il mio interesse?”, svela lui stesso. “Diventare un personaggio pubblico sfruttando la mia vena artistica e i vari social network, ma sono sempre aperto a qualsiasi tipo di attività interessante”.

Lo stile dei disegni di Roberto D’Alessio

Il 2019 è stato l’anno della svolta per Roberto D’Alessio, che lo racconta mostrando questo ritratto di Leonardo Di Caprio – ci sono volute circa 50 ore – e spiegando il suo modo di lavorare. “Questa foto ha dei giochi di ombre, luci, dettagli e sfumature di colore abbastanza complessi”, sottolinea. “Purtroppo però iniziai questo disegno su un comune Ipad 2018, con uno schermo ed una qualità di colori poco saturi e freddi, completamente differente rispetto ai colori dell’Ipad Pro che utilizzo tutt’ora con colori più accesi e intensi, con cui conclusi questo disegno. Quindi mi ritrovai uno sbilanciamento cromatico non poco indifferente e dovetti ammorbidire il problema”.

Dopo questo ritratti dell’attore Roberto D’Alessio ha smesso di concentrarsi sui disegni realistici a favore dello stile manga/cartoon. “A me piace sperimentare e provare tecniche e stili differenti, non ne ho uno particolarmente mio ed è per questo che non eccello in nessuno stile, ma d’altro canto ne so qualcosa a livello generale”.

Roberto D’Alessio: “Valuto i vostri disegni”

Nasce anche così l’idea di “Valuto i vostri disegni”, una rubrica in cui analizza le opere di altri utenti del web ed esprime il suo parere, dispensando consigli utili a tutti. “Partecipa anche tu, mandami il tuo disegno scrivendo la tua età e il tuo ID”, è l’invito. Il risultato? Una gallery di piccole lezioni di disegno, arrivata a quasi 150 puntate, interessante per chi vuole imparare o per chi è già esperto, ma vuole confrontarsi con Roberto D’Alessio e con il suo pubblico di ogni età.

Non solo. La rubrica ha anche altre sfumature. Per esempio, con “Valuto le grandi opere” Roberto D’Alessio esprime il suo parere sui quadri di artisti famosi, come Edward Munch, mentre per la legge del contrappasso c’è “Valuta tu il mio disegno”: in questo caso Roberto D’Alessio sceglie uno dei suoi personaggi e lo espone al giudizio del web.

Ed è qui che scatta l’ironia del web, che esprime i suoi giudizi imitando le valutazioni di Roberto D’Alessio, il quale, dopo i tanti elogi ed incoraggiamenti, piazza sempre voti ritenuti molto bassi. “Molto bello, sfumature e dettagli ben precisi, ma i difetti sono pochi, circa 200, voto: 2,5″, scrive un utente. “Davvero bello, le ombre molto calcolate, solo qua poteva aggiungere una linea. Voto:2”. “Bellissimo disegno, voto: 1”. “Davvero molto bello questo disegno ottimi i punti luci questo disegno e veramente stupendo. Voto: 2”. “Bellissimo, il migliore di sempre, ma c’è un puntino che sbava, quindi 1.5”. “Molto bello, indescrivibile: 0.0”. In difesa di D’Alessio interviene un utente che sottolinea come lui dia “i voti in base alle tecniche usate e all’età”, spiegando come mai un ragazzo di 15 anni abbia potuto meritarsi 9.5 di fronte a un disegno ritenuto da molti ancora acerbo a livello stilistico. A Roberto D’Alessio non resta che prenderla con ironia, ringraziando tutti per le entusiastiche valutazioni che sfiorano lo zero…