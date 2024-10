Economico, ma innovativo: come sarà il nuovo iPhone SE

Aria di novità in casa Apple. Buone notizie, in particolare, per chi punta sull’iPhone di fascia “economica”, il modello SE. Una soluzione interessante per uno smartphone dalle buone prestazioni, ma a un prezzo più accessibile, calcolando che stiamo comunque parlando di prezzi che partono dai 429 dollari, ovvero circa 390 euro. Ma sono in arrivo anche nuove versioni di iPad Air. Ci vorrà solo un po’ di pazienza, perché il debutto sarebbe previsto per il prossimo anno, all’inizio della primavera, tra marzo e aprile.

Apple prepara il nuovo iPhone SE

A riportare numerose indiscrezioni è Mark Gurman di Bloomberg News, secondo cui Apple è vicina all’avvio della produzione di un iPhone SE aggiornato per competere al meglio con i leader del settore, come Samsung, Xiaomi e altri, nel mercato degli smartphone di fascia media.

Un aggiornamento atteso da tempo, dato che l’ultimo risale al 2022, quando Apple ha aggiunto al modello il 5G e un chip A15 Bionic più veloce.

L’iPhone SE avrà Apple Intelligence

L’azienda di Cupertino, che non ha dato risposta alla richiesta di conferme e dettagli aggiuntivi da parte di Reuter, probabilmente doterà il nuovo telefono SE del software AI, Apple Intelligence.

Un’innovazione, quella dell’Intelligenza Artificiale, che è stata presentata all’inizio di settembre sui tanto attesi modelli di iPhone 16, che promettevano miglioramenti dell’assistente personale Siri, nonché migliori capacità di comprensione e identificazione degli oggetti ripresi con la fotocamera.

Arriva anche la funzionalità Face ID

Secondo Mark Gurman, il nuovo iPhone SE avrà un design simile all’iPhone 14, quindi più “squadrato”, e potrebbe avere anche lo schermo edge-to-edge, compatibile con Face ID, mentre attualmente l’iPhone SE ha ancora il pulsante per il Touch ID. Di conseguenza la dimensione del decide sarà maggiore, 147 mm di altezza e 71,5 mm di larghezza, con uno schermo da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel e una luminosità massima di 1200 nit. Secondo altri rumors, il display OLED sarà fornito da BOE Technology e da altri produttori cinesi.

I nuovi iPad Air

Infine, probabilmente a inizio 2025 saranno presentati anche nuovi modelli di iPad Air (nome in codice J607 e J637), caratterizzati da miglioramenti interni e probabilmente anche da una versione aggiornata della Magic Keyboard, sia per il modello da 11 pollici che per quello da 13 pollici. versioni da pollici del nuovo Air.