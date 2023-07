Dopo il Metaverso, le aziende puntano su Roblox (McDonald’s&Fedez insegnano)

Nel mondo digitale c’è un social che è una via di mezzo tra una piazza e una sala da giochi, tra uno spazio di programmazione e uno strumento di conversazione: Roblox piace a tutti, ma soprattuto alla Generazione Z e alla Alpha, la prima ad essere nata interamente nel XXI secolo. E piace anche alle aziende, che così avvicinano i consumatori di domani. Come funziona?

Cos’è Roblox

Roblox è una piattaforma di gioco online che permette agli utenti di giocare a una vasta gamma di esperienze interattive, ma soprattutto permette loro di crearle. Lanciato nel 2006, è diventato molto popolare, specialmente tra i ragazzi e i giovani. La caratteristica distintiva è il modello di sviluppo aperto, che consente agli utenti di inventare i propri giochi e contenuti, utilizzando lo strumento di sviluppo fornito dalla piattaforma, chiamato “Roblox Studio”. Questo ha portato alla creazione di un’offerta molto variegata, da semplici sfide ad avventure più complesse e persino a giochi di ruolo. Gli utenti possono giocare ai giochi creati dagli altri utenti, così come a quelli targati Roblox Corporation, l’azienda che gestisce la piattaforma.

Roblox: come funziona

Roblox è disponibile su diverse piattaforme, inclusi PC, Mac, dispositivi mobili e console di gioco. Gli utenti possono personalizzare i loro avatar, socializzare con altri giocatori, unirsi a gruppi e partecipare a eventi virtuali.

La piattaforma offre un modello di business freemium: è gratuita per giocare, ma offre acquisti in-app (Robux) che consentono agli utenti di acquistare oggetti virtuali, accessori e altre funzionalità extra nei giochi.

Roblox in numeri

Roblox, che ha reso disponibili 40 milioni di giochi grazie al contributo di 9,5 milioni di sviluppatori indipendenti, nel tempo ha guadagnato un’enorme popolarità ed ha generato una vasta community di persone di tutte le età, provenienti da tutto il mondo. Oggi conta 57,8 milioni di utenti attivi al giorno, di cui il 67% sono minori di 16 anni equamente divisi tra i generi, per un totale circa 4 miliardi di ore giocate al mese; il volume di affari si aggira intorno ai 220 milioni di dollari.

Le aziende su Roblox

Dato che la piattaforma di gioco online consente a chiunque di creare videogiochi, ma nel tempo ha sviluppato un target ben preciso, i brand si stanno affrettati ad occupare questa nuova “prateria” della comunicazione e del marketing, come successo per il Metaverso, puntando a raggiungere le generazioni Alpha e Zeta – ovvero i consumatori del futuro – in modo creativo ed esplorativo, piuttosto che con le tradizionali modalità di pubblicità

Essence

Per esempio, nel mese di giugno, dedicato al Pride, il marchio di makeup essence ha lanciato un gioco, “Color dare by essence”, in collaborazione con l’agenzia digitale DEPT, che celebra diversità e inclusività, mirando a sostenere la comunità LGBTQIA+ con una campagna a scopo di beneficenza. Un mondo onirico in cui la gentilezza è essenziale per salvare il mondo: i giocatori possono personalizzare i loro avatar con capelli arcobaleno, mantelli a tema pride e altri abiti e trucchi, promuovendo la diversità e l’amore per se stessi. L’obiettivo è aiutare la protagonista, Lash Princess, a creare un mondo colorato, combattendo contro una tempesta grigia rappresentativa di problemi come il bullismo e la violenza. Per sconfiggerla i giocatori devono dipingere case e scenari colorati e rendere felici i personaggi non giocanti con parole e gesti gentili.

Come ha dichiarato Thorsten Mühl, Chief Digital Marketing & Experience Officer del gruppo Cosnova, Roblox rappresenta (anche) un canale per promuovere la consapevolezza sulle tematiche sociali tra le nuove generazioni.

McDonald’s & Fedez

McDonald’s ha scelto invece Roblox per la campagna pubblicitaria legata al panino Crispy McBacon, che ha coinvolto anche Fedez. Nell’esperienza “The Crispy Tattoo Island” gli utenti possono accedere a un’isola virtuale appositamente creata, dove possono creare panini e far crescere la propria attività, oltre a personalizzare i loro avatar nel “Tattoo Shop”, dove si incontra il rapper. Un’iniziativa promozionale in cui i partecipanti hanno la possibilità di vincere un premio, scattando una foto al proprio avatar con un tatuaggio a tema Crispy McBacon e caricandola sull’app di McDonald’s.

Walmart

Il colosso americano della grande distribuzione Walmart ha fatto la sua incursione nel mondo partecipato e immersivo di Roblox creando un grande parco giochi con diverse esperienze coinvolgenti, come un dirigibile che distribuisce giocattoli, un festival musicale con artisti di strada e un negozio per gli acquisti virtuali, che possono diventare reali, oltre a fiumi di caramelle per le strade. Esperienze progettate per la prossima generazione di clienti, che tengono conto dei cambiamenti delle abitudini di consumo dovuti alla pandemia, cercando di coinvolgere gli acquirenti in modo diverso.

Lavazza

Lavazza ha creato la Lavazza Arena, un luogo virtuale in cui gli utenti possono sfidarsi a partite di calcio multigiocatore, personalizzando i loro avatar e raccogliendo chicchi di caffè per sbloccare power-up da utilizzare nelle partite. L’obiettivo del progetto è illustrare l’impegno della Fondazione Lavazza in Perù e sensibilizzare sulla deforestazione, piantando alberi nella foresta amazzonica.



Benetton

Benetton ha lanciato PLAY CHANGE, che comprende uno store virtuale e tre mondi di gioco. Gli utenti possono esplorare il mondo Benetton e ottenere una card virtuale con uno sconto esclusivo da utilizzare in negozi fisici aderenti.

Isobar Italia

L’agenzia pubblicitaria Isobar Italia ha creato l’esperienza Pitch Blitz, dove gli utenti hanno 10 minuti per raccogliere gemme in diverse aree. Durante l’esperienza, vengono immersi in rappresentazioni virtuali di fasi creative, come il brainstorming e l’attesa di feedback.