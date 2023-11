Chi è Zheng Xiang Xiang, la tiktoker che rivoluziona il marketing con la regola dei “tre secondi”

La live streamer più famosa del momento in tutto il mondo, Zheng Xiang Xiang, vende i prodotti mostrandoli per tre secondi: un metodo che l'ha portata a incassare milioni di dollari in pochissimo tempo

Un nuovo fenomeno sta prendendo d’assalto TikTok, specialmente nella sua versione cinese, Douyin: protagonista è Zheng Xiang Xiang, una streamer che ha introdotto un metodo innovativo per promuovere e vendere prodotti di ogni genere sui social network. Un approccio inedito, che l’ha resa milionaria in soli sette giorni.

Il metodo di Zheng Xiang Xiang

Zheng Xiang Xiang si posiziona di fronte a un bancone e, ovviamente, di fronte alla telecamera, poi un assistente le fa scivolare davanti una scatola arancione dietro l’altra. Ogni scatola contiene un prodotto diverso, dai capi di abbigliamento ai prodotti di bellezza: la streamer apre il coperchio, solleva il contenuto e lo mostra alla telecamera per soli tre secondi, indicandone il prezzo, senza aggiungere altro. Nessuna spiegazione dettagliata, nessun invito ad acquistare, nessuna sponsorizzazione. Anzi, Zheng Xiang Xiang, avvolta nel suo tubino nero, ha un’espressione impassibile e si muove in modo rapido, riducendo al minimo la gestualità. Nulla, insomma, che possa renderla interessante e lo stesso vale per gli oggetti che mostra.

In una settimana 18 milioni di dollari

Un metodo di marketing decisamente insolito, apparentemente controintuitivo: eppure ha fruttato alla creator un guadagno di circa 100 milioni di yuan (circa 18 milioni di dollari) in una sola settimana, oltre ad una notevole popolarità (oltre un milione di follower in soli tre giorni).

Solo il packaging dei prodotti promossi dalla tiktoker ha qualcosa di accattivante: le scatole che contengono i prodotti sono arancioni come quelle del marchio francese Hermès, come hanno fatto notare alcuni utenti. Nonostante queste apparenze lussuose, comunque, pare che i prodotti venduti abbiano un prezzo decisamente basso: secondo Today Online, la media si attesta intorno ai 10 yuan, equivalenti a circa 1 euro e 30 centesimi al cambio attuale. Considerando l’annuncio di un guadagno di 18 milioni di dollari, si deduce che la streamer abbia venduto circa 10 milioni di “scatole” in una sola settimana.

Il modello di vendita è simile a quello di Daiso, la più grande catena di negozi a 100 yen di tutto il Giappone, come spiega Marco Togni, con oltre 2500 punti vendita in tutto il Paese e oltre 1500 nel resto del mondo. Hanno oltre 100 mila prodotti in catalogo, molti importati dalla Cina, la maggior parte dei prodotti costa 100 yen (0,6 euro), ma ci sono anche alcune cose che costano 200-300-400-500 yen (quindi fino a 3 euro).

Il futuro di questo trend

Se Zheng Xiang Xiang potrebbe essere una novità per molti, in realtà lei opera nel settore del live streaming dal 2017: la sua improvvisa ascesa alla ribalta negli ultimi mesi le ha fatto guadagnare il soprannome di “dark horse” dell’e-commerce, ovvero “cavallo oscuro”, un’espressione che indica un vincitore inaspettato. Il dubbio finale però è scontato: questo metodo si rivelerà duraturo o è uno dei tanti fenomeni del momento?