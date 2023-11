Chi è Kelsey Russell, la tiktoker che legge i giornali alla Generazione Z

“Ho iniziato per avere qualcosa di intelligente da dire al primo appuntamento”, ha dichiarato Kelsey Russell, la tiktoker del momento, diventata famosa in tutto il mondo perché nei suoi video legge i quotidiani ai coetanei. Rassegna stampa per cuccare? Non proprio, il suo discorso è molto più articolato. Vediamo chi è.

Chi è Kelsey Russell

Kelsey Russell è una studentessa americana 23enne, laureata in sociologia e pedagogia, che ha attirato l’attenzione su TikTok con la sua serie di video in cui legge e spiega gli articoli dei giornali di carta, rivolgendosi principalmente ai giovani della sua età, la Generazione Z. Nella sua serie, intitolata “New York Times Updates”, legge e commenta quotidiani come New York Times, USA Today, Wall Street Journal e altri ancora, comparando le varie notizie.

“Rendiamo l’istruzione divertente”

“Il mio profilo Tiktok con circa 70.000 follower (che nel frattempo sono diventati oltre 86.000, ndr) è passato da essere un vlog personale quotidiano ad essere un account dedicato ad aiutare la Gen Z con l’alfabetizzazione.”, scrive lei stessa su LinkedIn. La sua filosofia? “Condivido ciò che imparo in modo divertente, quasi come se stessimo spettegolando al telefono, perché credo nell’accessibilità. Rendiamo l’istruzione divertente e l’intrattenimento educativo”.

Infine, “un ringraziamento a mio papà, H. Jerome Russell, che mi ha regalato l’abbonamento al New York Times per il mio 23esimo compleanno”.

Il regalo di compleanno

Tutto comincia così, infatti, quando la giovane chiede al padre un abbonamento cartaceo a uno dei quotidiani già prestigiosi al mondo. “Mi sentivo come se non sapessi cosa stesse succedendo nel mondo. Considerato sul mio percorso universitario, mi sentivo come se mi mancasse molto contesto – politico, economico e sociale – delle questioni che stavo studiando. Inoltre non mi è mai piaciuto leggere le notizie online”, ha raccontato in un’intervista a Slack. “Inoltre, sono in terapia da circa due anni e mezzo e cerco sempre modi per placare l’ansia e regolare le mie emozioni. Il mio terapista mi ha suggerito di tornare alle cose che mi davano gioia da bambino. Leggere il giornale con mio padre era uno di questi. Leggeva sempre il New York Times quando ero al liceo e all’università e mi mandava sempre articoli che gli ricordavano qualcosa di me o che pensava potessero interessarmi”.

Il primo video di Kelsey Russell diventa virale

Detto, fatto. Il regalo del papà arriva e subito dopo Kelsey decide di documentare quotidianamente ciò che impara dai giornali, dando vita alla sua serie su TikTok. Già il primo video raggiunge gli oltre 1,7 milioni di visualizzazioni. Visto il successo, lei estende la sua lettura anche ad altri giornali e inizia a comparare le notizie attraverso i diversi media. Risultato? La serie di Kelsey si è evoluta in un appuntamento quotidiano dall’approccio informale ed entusiasta, che ha spinto alcuni dei suoi follower a sottoscrivere a loro volta abbonamenti ai giornali.

L’obiettivo di Kelsey è quello di incoraggiare gli appartenenti alla Generazione Z ad acquistare più giornali di carta, sottolineando in modo ironico che “siamo così ignoranti e analfabeti”. Lei stessa ammette di essere la prima a voler aumentare la sua consapevolezza degli eventi di attualità ed ispirare gli altri giovani a fare lo stesso. In un contesto in cui l’editoria tradizionale affronta sfide difficili, vuole dimostrare che i giornali possono essere uno strumento per recuperare la capacità di attenzione e la coscienza critica da parte dei giovani.

L’abbinata vincente: giornali cartacei e TikTok

Certo, la sua sembra una goccia in un oceano, ma intanto Kelsey Russell sta facendo il giro del mondo con la sua iniziativa. A colpi di TikTok sta contribuendo a dimostrare che, nonostante l’era digitale, c’è ancora spazio e interesse per l’informazione stampata, specialmente se presentata in modo coinvolgente e accessibile. La sua iniziativa riflette il desiderio dei giovani di comprendere il mondo circostante e affrontare la complessità delle notizie… Basta riuscire a farlo attraverso un approccio fresco e moderno. “Tutti noi nel giornalismo cerchiamo di capire come convincere le persone a interessarsi alle notizie e lei ha semplicemente salvato il giornalismo in un video di 30 secondi”, ha commentato un utente riassumendo molto bene la parabola vincente di Kelsey Russel.