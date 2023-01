Chi è Jack Nobile, il mago più famoso del web

Il suo “rompicapo più facile al mondo” si è classificato come shorts più popolare su YouTube in Italia nel 2022 con ben 8,1 milioni di visualizzazioni. Stiamo parlando di Jack Nobile, nella realtà Giacomo Nobile, il mago di questa piattaforma e, più in generale, del web: ha introdotto per primo in Italia lo streetmagic, ovvero la magia di strada, insegnando ogni giorno trucchi ai suoi follower, ed ha creato la Scuola di Magia Online insieme all’amico prestigiatore Hyde, accessibile a tutti e adatta a chiunque voglia imparare quest’arte.

Jack Nobile: biografia Prestigiatore e youtuber professionista, dopo aver studiato al fianco dei più grandi maestri del settore fin da quando aveva sedici anni, Jack Nobile si esibisce da ormai 10 anni con spettacoli di magia dal vivo ed insegna la magia attraverso il web. Sul suo canale YouTube conta più di un milione di appassionati, mentre su TikTok vanta quasi 785mil follower e 13,2 milioni di 'mi piace'. I suoi "oggetti strani", come lui stesso li definisce, si possono invece acquistare su Amazon: Jack ha prodotto 6 mazzi di carte personalizzati per un totale di 60.000 copie vendute. Oltre alla cartomagia, attualmente si è specializzato nella Sand Art, un'arte raffinata che gli permette di trasmettere se stesso attraverso la sabbia. Jack Nobile è stato l'insegnante di cartomagia nella scuola dei reality di Rai 2 "Voglio essere un mago" ed è anche autore di due libri. Il primo è dedicato alla sua vita e al racconto di come la magia l'ha cambiato, mentre il secondo è dedicato all'enneagramma psicologico delle personalità, declinato al riconoscere i vari tipi di spettatori possibili: ne è in arrivo anche un terzo, dedicato al mondo della magia in ogni sua forma dal suo punto di vista. Scuola di Magia online La Scuola di Magia online, fondata da Jack Nobile e Hyde, contiene più di 250 videolezioni divise in vari argomenti: si parte dalle basi – che carte comprare e come usarle – fino ad arrivare all'insegnamento di tecniche più avanzate, che utilizzano carte, monete, cubi di rubik, palline ed altri oggetti, passando per la magia da scena, il mentalismo, la gestione degli spettatori, la psicologia, il linguaggio del corpo, la magia per la telecamera e tutti gli step necessari per iniziare ad esibirsi in pubblico. Chi è Hyde Anche Hyde, 24 anni, originario di Ferrara, fin da piccolo ha individuato nella magia la sua più grande passione e, oltre a praticarla con le carte, usa la sua creatività per inventare nuovi effetti di magia con il cubo di Rubik, specialità che lo ha reso celebre sul web.