Harry ti presento Sally: Meg Ryan Fall è il nuovo trend virale su TikTok

TikTok arbiter elegantiarium? Ne avevamo già parlato su True-News la scorsa estate, raccontando come il social di origine cinese sia anche un luogo dove trovare le ultime tendenze di moda o, meglio, di estetica. Dopo esempi come Barbie girl, rat girl o tomato girl, questa è la volta del trend virale dell’autunno, ovvero l’hashtag #megryanfall, che torna regolarmente alla ribalta in questo periodo dell’anno.

Meg Ryan al cinema con “What Happens Later”

A maggior ragione in questo 2023 in cui, dopo essersi presa una lunga pausa dal grande schermo, Meg Ryan è tornata al cinema con una commedia romantica, co-scritta, diretta ed interpretata dall’attrice stessa a 14 anni anni di distanza dall’ultimo film di questo genere. La nuova pellicola, “What Happens Later”, narra la storia di due ex amanti, Willa e Bill, che si rincontrano per la prima volta dopo 30 anni, ritrovandosi entrambi bloccati dal maltempo in transito in un aeroporto durante la notte: l’attesa durante la tempesta di neve sarà l’occasione per una resa dei conti sul loro passato.

Meg Ryan Fall: la nuova estetica autunnale su TikTok

Ma allora che cos’è questo trend Meg Ryan Fall? Si tratta di un’estetica autunnale di TikTok ispirata ai guardaroba delle famose commedie romantiche di cui l’attrice è stata protagonista, ambientate non a caso durante la stagione in cui cadono le foglie. Qualche esempio? Harry ti presento Sally, C’è posta per te e Insonnia d’ amore, tre pellicole indimenticabili uscite nelle sale cinematografiche a cavallo degli Anni 80 e 90, che piacciono alle giovani di allora come a quelle di oggi. Ecco, allora, che, cercando l’hashtag su TikTok, compaiono milioni di video di utenti ossessionati dalla voglia di ricreare gli outfit che Meg Ryan indossava nelle scene più famose, in barba alla moda di oggi.

Meg Ryan Fall: maglie oversize e mocassini

I capi must di questa estetica? I maglioni di lana a maglia grossa, i pantaloni larghi, i maxi occhiali da vista, i mocassini, i jeans ampi (“dad jeans”), i blazer oversize, le bombette, i colori neutri caldi. Un look un po’ maschile, che è più o meno sempre lo stesso nelle varie pellicole, sempre molto comodo. Due le icone da seguirei particolare, interpretata da quella che è stata considerata per lungo tempo la fidanzata d’America: Sally Albright, protagonista di “Harry ti presento Sally” e Kathleen Kelly di “C’è posta per te”.

Non solo: l’idea dell’autunno in stile Meg Ryan ha addirittura superato i confini della moda e sul web è possibile trovare di tutto, dalla playlist dell’autunno di Meg Ryan ai consigli sui libri, passando per le ricette di stagione.

La risposta dell’attrice

“È la cosa più carina di sempre”, ha commentato l’attrice 61enne in una intervista a People. “Ho visto foto di ragazze che provavano cappelli cine quelli che indossavo io. Non so perché tutto questo abbia qualcosa a che fare anche lontanamente con me, ma è così dolce che mi uccide (espressione tipica della lingua inglese, ndr)”. E ancora, Meg Ryan spiega che molti dei vestiti che indossava sullo schermo rispecchiano ciò che lei cerca ancora oggi nel suo armadio. “Ci sono alcuni tipi di blazer che mi piacciono, come i pantaloni larghi e le scarpe basse… Fondamentalmente dall’aspetto ortopedico”.