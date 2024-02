Chi è Fabrizio Romano, influencer guru del calciomercato: “Here we go”

“Here we go”, ovvero “eccoci qui”. Questa frase è il suo marchio di fabbrica: quando la pronuncia, diventa immediatamente riconoscibile sui social in tutta Italia e pure nel mondo. Lui è Fabrizio Romano, giovane giornalista napoletano, considerato il terzo influencer più seguito nel nostro paese, dopo Khaby Lame e Chiara Ferragni.

Quanti follower ha Fabrizio Romano

Il popolo del web lo considera il guru del calciomercato, perché con le sue anticipazioni le azzecca praticamente tutte. E così i tifosi attendono trepidanti che lui pronunci quelle tre parole in inglese, che sottintendono un messaggio ben preciso: “E’ fatta, la trattativa è chiusa…e io avevo ragione”.

Conosciuto per il suo approccio professionale, la sua capacità di fornire aggiornamenti precisi e affidabili e il suo stile diretto, Fabrizio Romano si è costruito nel giro di qualche anno un pubblico di ben 19,8 milioni di follower su X (ex Twitter), 10 milioni su TikTok (dove ha anche 132,8 milioni di like e 26,8 milioni su Instagram.

Chi è Fabrizio Romano



Nato a Napoli il 21 febbraio 1993, Fabrizio Romano inizia fin da giovane la sua carriera nel giornalismo sportivo, coltivando la sua grande passione per il calcio. Tra le sue collaborazioni, Sky Sport Italia, The Guardian, Cbs, Fox sports, Goal.com, Odeon TV, Calciomercato.com. Sua, poi, l’idea di creare la piattaforma dedicata al fantacalcio Sos Fanta, che diventa uno dei siti più cliccati in Italia in materia, oltre a un’importante collaborazione con la pagina Instagram 433.

L’esclusiva su Mauro Icardi

E’ lui nel 2011, a soli 18 anni, a riportare in esclusiva la notizia del trasferimento di Mauro Icardi dal Barcellona B alla Sampdoria, dopo essere stato contattato da un agente, ed è sempre grazie a questo contatto che, un anno dopo, Romano rivela nuovamente in esclusiva il passaggio di Icardi all’Inter.

I retroscena sono il pane quotidiano di Fabrizio Romano, che piace per la sua attendibilità: grazie alla rete di relazioni che ha saputo coltivare, verifica accuratamente le fonti e conferma le notizie prima di condividerle con i suoi tifosi, che nei suoi tweet ritrovano informazioni aggiornate sulle trattative dei loro club preferiti. La sua capacità di dare un’occhiata dietro le quinte e fornire dettagli su trasferimenti imminenti di calciatori lo ha reso una risorsa preziosa per i media di tutto il mondo ed è grazie a lui che l’informazione sportiva sui social ha raggiunto pari dignità rispetto alle news diffuse da mezzi tradizionali come giornali e televisioni.

Classifiche e premi

La scorsa estate Fabrizio Romano ha annunciato di essere arrivato primo nella classifica del maggior numero di interazioni per un account X, secondo una ricerca della piattaforma Notus sulla base del “social capital”, ovvero l’influenza che un individuo ha in base a chi, come e quando gli altri account interagiscono con il suo profilo. Il 20 gennaio, invece, ha ringraziato il suo pubblico per averlo votato come “come 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑 per la seconda volta ai Globe Soccer Awards! ❤️✨ (la prima l’anno precedente, ndr)”. Forbes nel 2022 lo ha inserito tra i migliori 30 under 30 in Europa nel settore Media e & marketing, mentre testate come il NY Times, Bild e El Pais gli hanno dedicato articoli.

Vita privata

Nonostante tanta visibilità, c’è molta riservatezza invece sulla vita privata di Fabrizio Romano. E’ fidanzato? Qualche mese fa, intervistato da Rudy Zerbi su Radio DeeJay, ha risposto così: “Diciamo al 50 e 50, per adesso non mi espongo. Sono all’inizio di una relazione”. Se son rose fioriranno…