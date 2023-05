Chi è don Roberto Fiscer, il prete su TikTok. E non è l’unico: quando la tonaca è rock

Nell’era digitale nemmeno la Chiesa e la religione sono immuni dalla frenesia social. Se Catholic Match è la nuova app di dating per cattolici, una sorta di Tinder basata sulla fede, su TikTok si moltiplicano i preti che si aprono un profilo personale. In fondo, la popolare piattaforma può essere considerata il pulpito del nuovo Millennio, in cui la predica viene sostituita da brevi messaggi video e i fedeli diventano follower.

Chi è don Roberto Fiscer, prete su TikTok

Lo sa bene don Roberto Fiscer, 46 anni, che ha un seguito di ben 550mila tiktoker (più 17 milioni di like). “Il prete italiano più famoso del web”, lo definiscono. Lui è parroco della Santissima Annunziata del Chiappeto a Borgoratti (Genova), ed è anche un popolare volto tv. Non solo: è da pochi giorni in vendita “Vita spiricolata. La mia fede tra le note” (Ed. Piemme), libro in cui racconta la sua storia, dall’iniziale carriera come dj ed animatore fino all’incontro con la fede. Da quel momento inizia un viaggio incredibile verso il posto a cui, forse, era sempre stato destinato: in mezzo ai giovani, ai malati, ai carcerati… e ora in mezzo ai follower. Con la sua energia e la sua capacità di comunicare, con i suoi contenuti buffi e un po’ irriverenti che raccontano la vita in parrocchia, don Roberto Fiscer dimostra che oggi esiste un modo per raggiungere chi si è perso e, in alcuni casi, salvarlo: la Chiesa può ancora parlare al cuore delle persone, soprattutto quando è capace di mettersi in ascolto.

Chi è don Cosimo Schena: spunta blu su TikTok

Don Cosimo Scherna è invece il secondo sacerdote al mondo ad aver ottenuto la spunta blu su TikTok, dove si definisce il “prete-poeta”. Parla spesso di amore e di animali: ha due cani, Tempesta e Baloo, che di recente ha mostrato in diretta al Tg1. Con loro è diventato il protagonista della serie a fumetti “Don Smemorino e i suoi aiutanti”: un’idea di due catechiste della sua parrocchia, quella di San Francesco d’Assisi a Brindisi. Dal digitale al cartaceo, è uno strumento originale per coinvolgere i bambini ed i giovani.

Chi è don Ambrogio Mazzai

E poi c’è don Ambrogio Mazzai, 30 anni, curato della parrocchia di San Massimo all’Adige a Verona e responsabile della pastorale giovanile del vicariato Verona Nord-Ovest. Sacerdote dal 2016, è presente sul famoso social network dal 2021, dove ha oltre 360mila follower e 11,5 milioni di ‘mi piace’. Un video dopo l’altro, diffonde il Vangelo su TikTok, racconta la vita dei Santi e risponde alla domande e ai dubbi di chi lo contatta in anonimo. Anche lui è autore di un libro: “Upsy daisy ovvero “oplà!”, ndr). Le domande che non hai mai fatto a un prete” (Tav Editrice). Da vero influencer con la tonaca, si rivolge ai ragazzi regalando pillole di saggezza e ironia, come un fratello maggiore, ma racconta anche alcune esperienze di vita personale, che lo hanno segnato e che possono far riflettere. Ma il libro di un ‘prete social’ non poteva che essere sperimentale: quindi ecco che tra le righe spuntano easter eggs che don Ambrogio ha realizzato appositamente per i suoi lettori, una forma innovativa… caccia al tesoro.