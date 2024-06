Chi è Daniele Fiamma, da Radio Deejay a TikTok: l’imitatore dell’italiano medio

Veste i panni di Fedez, Vittorio Sgarbi, Matteo Salvini, Vincenzo De Luca e tanti altri politici o vip, ma dà il meglio di sé quando si mette nei panni dell’italiano medio, declinandolo nelle diverse versioni regionali. Il suo “debole”? I bergamaschi (come lui), che prende in giro in tutte le salse. L’imitazione top? Il muratore orobico che sfida l’Intelligenza Artificiale: “Sei capace di mettere quattro mattoni di fila? Fammi su un muretto? Lo sai come si fa ad impastare il cemento? E il calcestruzzo come si usa?”. E ancora, rivolto al pubblico: “Dai dai, fatevela costruire dall’AI la casa, poi al primo temporale ne riparliamo”. Lui è Daniele Fiamma, tiktoker da oltre 185.000 follower e 4,6 milioni di ‘mi piace’: chi è?

Chi è Daniele Fiamma

Daniele Pennacchio, in arte “Fiamma”, è un comico, imitatore, intrattenitore e content creator nato il 21 settembre 1995 a Seriate, in provincia di Bergamo. Sviluppa la passione per la recitazione fin da piccolo, “preferendo guardare soap opera anziché cartoni animati”, come lui stesso ha raccontato. Durante l’adolescenza inizia a imitare le voci dei vip, dal mondo dello sport a quello della televisione, affinando la sua arte presso un’accademia di recitazione a Milano.

Daniele Fiamma: età, origini, carriera

La carriera di Daniele Fiamma prende slancio quando inizia la sua collaborazione con Radio Deejay, in particolare con il programma “Ciao Belli”, condotto da Roberto Ferrari e DJ Angelo. Grazie a questo progetto, nato nel 2015 in seguito a una sua partecipazione come figurante/imitatore al programma “Quelli Che Il Calcio” in onda su Rai 2, si mostra nelle vesti di imitatore di personaggi famosi, ma anche di personaggi inventati. Il suo talento lo porta poi a creare una serie di monologhi che porta in giro in vari eventi, in particolare laboratori comici con gli artisti di Colorado e Zelig.

Da Vittorio Feltri all’italiano medio

Versatilità, ritmo, voce e un pizzico di follia: sono questi gli ingredienti del successo di Daniele Fiamma, come spiega lui stesso. Nei suoi spettacoli racconta gli esilaranti aneddoti, che lui definisce “disagi”, della sua infanzia, dall’ossessione per l’imitazione della voce delle persone all’ipocondria, dall’essere l’unico figlio in famiglia con i capelli rossi alla difficoltà di rapportarsi con le donne, “in particolar modo quello bergamasche”, oppure affronta temi attuali come il rapporto con i social media e le mode.

La sua bravura sta nel trasformare eventi personali in storie universali in cui ognuno si può riconoscere, il tutto narrato in chiave comica e surreale. Daniele Fiamma è infatti un acuto interprete dell’italiano medio, di cui mette in mostra le varianti regionali oppure l’evoluzione nel corso del tempo.Come eravamo trent’anni fa e come siamo oggi? Come reagirebbero un veneto, un toscano e un calabrese di fronte allo stesso fatto? Qual è la differenza di comportamento tra un piemontese, un marchigiano e un siciliano?

“Uno, Qualcuno, Centomila”

Oltre alla radio e ai social, Daniele Fiamma si può seguire a teatro, nei locali e nelle piazze d’Italia. “Uno, Qualcuno, Centomila” è stato il suo primo one-man show, che il giovane comico e content creator bergamasco ha ideato insieme al comico bresciano Giorgio Zanetti, storico volto di Zelig. Questo spettacolo, come è facile intuire, richiama il pirandelliano “Uno, nessuno, centomila”, con l’obiettivo di evidenziare il rapporto con le molteplici personalità di chi imita. Qualche altro nome? Dal giornalista Vittorio Feltri al pasticcere Iginio Massari, dal calciatore Mario Balotelli all’allenatore Max Allegri.

“Ma tu sei quello dei video?”

“Ma tu sei quello dei video?” è invece il suo nuovo spettacolo, il cui titolo si rifà alla frase che Daniel Fiamma si sente spesso rivolgere dalle persone che incontra, segno di quanto la sua presenza sui social media abbia notevolmente ampliato la sua notorietà, permettendogli di raggiungere visibilità di fronte a un vasto pubblico. Insomma, se lo incontrate per strada chiedeteglielo: ma tu sei quello dei video?