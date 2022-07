Auto green: la classifica secondo Green NCAP

In attesa dello stop alle auto diesel e benzina a partire dal 2030, cresce l’interesse per le auto green o ecologiche. Ecco i risultati della prima serie di test 2022 con valutazione aggiornata e migliorata, condotti su sei diversi modelli da ACI in base al Green NCAP.

Auto ecologiche: i criteri Green NCAP

Nel 2022 i criteri di valutazione Green NCAP hanno ricevuto un aggiornamento, i protocolli di prova e lo schema di classificazione sono stati adeguati per adattarsi meglio alle tecnologie in rapida evoluzione ed alle “nuove” tendenze della sostenibilità.

“Fino ad oggi le nostre valutazioni riguardavano solo quelle da serbatoio a ruota – ha affermato il direttore tecnico del programma, Aleksandar Damyanov -, mentre la nuova procedura di Green NCAP si basa su una valutazione Well-to-Wheel+, più completa, alla quale si aggiunge quella relativa alle emissioni dei gas serra”.

“La nuova classificazione Well-to-Wheel+, comprensiva delle emissioni di gas serra, fornisce una valutazione molto più realistica dell’impatto ambientale delle auto, di tutti i tipi di motorizzazione, a combustione, elettriche o ibride”, ha precisato Damyanov.

“Con questo nuovo approccio speriamo di far comprendere che per un’auto non solo è importante emettere e consumare poco, ma che l’intero processo di costruzione deve essere sostenibile. È per questo che stiamo lavorando ad una nuova metodologia olistica basata sul ciclo di vita (Life Cycle Assessment – LCA), di cui recentemente abbiamo fornito alcune anticipazioni”.

Auto green: classifica secondo Green NCAP

5 stelle: Audi Q4 e-tron elettrica

2,5 stelle: Hyundai Bayon ibrida, Renault Kangoo TCe 130 e VW Caddy 1.5 l TSI

2 stelle: Peugeot 308 1.2 I PureTech

1 stella: Genesis GV70 a benzina

Nel primo test del 2022, tra le sei vetture analizzate, solo l’Audi Q4 e-tron ha raggiunto il massimo punteggio, 5 stelle, e, come previsto nel nuovo protocollo, si è qualificata per dei test di valutazione aggiuntivi.

Sono stati ottenuti buoni punteggi in tutte e tre le categorie di valutazione (emissioni nocive, efficienza energetica ed emissioni di gas serra). Si tratta di un modello completamente elettrico con zero emissioni allo scarico e un propulsore ad alta efficienza. Qualche criticità soltanto nei test in ambiente freddo e in autostrada.

Il VW Caddy ottiene 2,5 stelle, ma il suo “Clean Air Index- indice di aria pulita” sarebbe stato più alto se ci fosse stato un migliore controllo delle emissioni di ammoniaca.

La Renault Kangoo, stesso punteggio, è stata penalizzata a causa dell’elevato consumo di energia e dell’alta produzione di gas serra.

Il potente SUV di lusso di Genesis, il GV70, non è riuscito a ottenere buoni risultati, solo 1 stella, a causa dell’elevato consumo di carburante e del non adeguato controllo delle emissioni nocive.

Progetto Green NCAP

L’European New Car Assessment Programme (Euro NCAP), in italiano acronimo di “Programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di automobili”, definisce le modalità di valutazione della sicurezza passiva (secondaria) delle nuove automobili attraverso l’introduzione e l’uso di specifici protocolli di prova, per offrire al consumatore informazioni armonizzate.

Dal 2009 si occupa anche della sicurezza attiva dei veicoli ed è indipendente dalle case automobilistiche.

Su questa base è stato generato il progetto Green NCAP, progetto indipendente, che vede ACI in prima fila tra i partner, finalizzato a valutare efficienza e consumi delle autovetture in commercio in Europa.