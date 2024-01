AI, nasce Modello Italia: sfida tutta nostrana a ChatGPT

Moda, cibo, design e… Intelligenza Artificiale. Il made in Italy si arricchisce di un nuovo settore grazie a Modello Italia, un progetto di AI 100% nostrano, che nasce dalla collaborazione tra iGenius, startup nata nel 2016, specializzata in intelligenza artificiale generativa, e Cineca, consorzio interuniversitario formato da 118 enti pubblici, tra i quali 2 ministeri e 70 atenei italiani.

L’obiettivo è creare un Foundational Large Language Model (Foundational LLM), ovvero un modello di reti neurali che è alla base di strumenti di intelligenza artificiale come ChatGpt. Sarà open source, addestrato con diversi trilioni di token, e debutterà entro l’estate 2024.

Collaborazione strategica tra Cineca e iGenius

La partnership tra Cineca e iGenius sfrutterà la potenza di calcolo del supercomputer Leonardo, sesto nella classifica dei 500 supercalcolatori più potenti del mondo, al secondo posto in Europa: installato nel 2022 nel Tecnopolo di Bologna, ha permesso all’Italia di compiere un notevole passo avanti nel supportare la ricerca europea nell’ambito delle scienze computazionali, contribuendo in particolare attraverso la tecnologia alla mitigazione e gestione di rischi dovuti a situazioni estreme, eventi naturali, terremoti, eventi vulcanici, inondazioni improvvise e alla lotta contro le situazioni pandemiche e le epidemie.

Obiettivo: sovranità e innovazione digitale

Il progetto prevede l’addestramento del Modello Italia con un’attenzione particolare alla qualità e al controllo dei dati, in modo da garantire così l’imparzialità e l’equità dell’intelligenza artificiale prodotta, nonché il rispetto delle normative vigenti, sia nazionali che sovranazionali, rispondendo alle esigenze di sicurezza e privacy.

Un aspetto fondamentale è l’attenzione alla riduzione dei pregiudizi e delle discriminazioni su cui spesso si fondano i sistemi di intelligenza artificiale: grazie al dataset in italiano, e non in inglese, permetterà innanzitutto di evitare tanti stereotipi e bias legati alla cultura anglofona.

Modello Italia per P.A. e imprese

Un’altra particolarità di Modello Italia sarà la cura specifica che verrà riservata all’ecosistema della Pubblica Amministrazione e delle imprese italiane ed europee, che potranno sfruttare pienamente i benefici della tecnologia in settori sensibili come sanità, finanza e sicurezza nazionale. Un approccio che mira a fornire soluzioni AI implementabili su larga scala, contribuendo significativamente all’innovazione digitale in settori chiave.

L’Italia come leader nell’AI

Con questa collaborazione, iGenius e Cineca si impegnano – come si legge in una nota – a “plasmare il futuro dell’Intelligenza Artificiale, dando all’Italia una prospettiva da protagonista nel campo della tecnologia altamente avanzata”.

“Nessuno meglio degli Italiani può trasformare la propria lingua in superpoteri – ha dichiarato Uljan Sharka, fondatore e ceo di iGenius -: questo è un sistema di AI Generativa che rappresenta non solo la nostra lingua ma una delle civiltà più sofisticate attraverso l’arte, la cultura e le eccellenze per cui siamo famosi nel mondo”.

“L’Italia può vantare un’infrastruttura pubblica di supercalcolo tra le migliori al mondo – ha evidenziato Francesco Ubertini, Presidente Cineca – e, grazie a questa, oggi una startup italiana (iGenius, ndr) entra nell’arena internazionale dei modelli di linguaggio, con una soluzione completamente aperta, affidabile e pienamente conforme ai principi nazionali ed europei”.