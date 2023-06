Vasco Rossi – Il supervissuto, arriva in streaming la docuserie: trama, uscita, dove vedere e trailer

Vasco Rossi - Il supervissuto è la nuova serie che molto presto arriva in streaming per la gioia dei tanti appassionati.

Vasco Rossi – Il supervissuto, arriva in streaming la docuserie: trama

Vasco Rossi – Il supervissuto è il titolo della nuova docuserie che ha come protagonista assoluto l’artista romagnolo. La notizia viene riportata dal sito Hollywoodreporter. La serie, girata durante il periodo della pandemia, vede come regista Pepsy Romanoff.

«Sono sopravvissuto agli anni ‘70», dice subito Vasco, che poi cita gli anni ’80 come i «più stupidi del secolo» e gli anni ’90 con la decisione di mettere in piedi una famiglia, «la scelta più trasgressiva per una rockstar». E poi si arriva al terzo millennio, con la depressione e «tre malattie mortali», fino alla pandemia del 2020. La conclusione: «Io non sono solo un sopravvissuto, io sono un supervissuto».

Vasco Rossi – Il supervissuto: uscita e dove vedere

La serie sarà lanciata e condivisa da Netflix. Non c’è ancora una data di uscita ma la piattaforma streaming ha detto che verrà pubblicata prossimamente.

Il trailer

Il trailer è stato lanciato durante l’ultimo concerto dell’artista a Bologna.